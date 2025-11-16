Celso Barros morreu aos 72 anos - Lucas Merçon/ Fluminense

Celso Barros morreu aos 72 anosLucas Merçon/ Fluminense

Publicado 16/11/2025 08:32 | Atualizado 16/11/2025 11:38

Rio - Celso Barros, ex-presidente da Unimed e figura marcante na história do Fluminense , morreu neste sábado (15), aos 73 anos, vítima de um infarto. O corpo será velado neste domingo (16), entre 9h e 12h, no Salão Nobre de Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro. Barros era candidato à presidência do Tricolor nas eleições marcadas para o próximo dia 29.

Celso Barros passou mal súbito durante a missa de Primeira Comunhão de sua neta. Ele se preparava para ir às Laranjeiras na tarde deste sábado, onde oficializaria sua candidatura à presidência do Fluminense.

O ex-presidente da Unimed era médico e se tornou diretor do Sindicado dos Médicos do Rio. Começou a se tornar conhecido no futebol no período em que a Unimed patrocinou o Fluminense de 1999 até 2014.

O Tricolor na ocasião estava na Série C do Brasileiro e no período em que Celso Barros foi presidente da Unimed, a equipe carioca voltou a ter protagonismo no futebol, conquistando dois Brasileiros e uma Copa do Brasil, além de disputar sua primeira final de Libertadores.

Em 2019, Celso Barros foi eleito como vice-presidente do Fluminense em chapa com Mário Bittencourt. Porém, os dois tiveram uma ruptura durante o mandato e Celso se tornou um dos principais críticos de Mário.

O ex-presidente da Unimed se tornou, inclusive, um dos candidatos da oposição para a próxima eleição presidencial do Fluminense, que irá acontecer no próximo dia 29.

Por meio das suas redes sociais, o Fluminense se manifestou sobre a morte de Celso Barros:

"O Fluminense Football Club manifesta profundo pesar pelo falecimento do grande tricolor Celso Barros. Personagem de grande expressão na história do clube, Celso teve papel preponderante como presidente da patrocinadora do time que levantou títulos de relevância nacional, como a Copa do Brasil de 2007 e os Campeonatos Brasileiros de 2010 e 2012, além do vice-campeonato da Copa Libertadores de 2008.



Apaixonado desde sempre, o médico pediatra viveu intensamente a discussão sobre os destinos do clube. Mantinha-se atuante na política do Fluminense e era, neste momento, pré-candidato à Presidência para o próximo triênio. O Fluminense se solidariza nesse momento de tristeza com sua família, seus amigos e todos os tricolores que o admiraram por todos esses anos.



O clube decreta luto oficial por seu falecimento e coloca o Salão Nobre de Laranjeiras à disposição de seus familiares para o velório e devidas homenagens."