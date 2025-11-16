Gabigol em campo pelo Cruzeiro - Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Gabigol em campo pelo CruzeiroGustavo Aleixo / Cruzeiro

Publicado 16/11/2025 12:05 | Atualizado 16/11/2025 12:57

Rio - O atacante do Cruzeiro, Gabigol, de 29 anos, não esquece o Flamengo. Depois dos jogos do último sábado que colocaram o Rubro-Negro na liderança, e tiraram o Santos da zona de rebaixamento, o centroavante provocou o Palmeiras nas redes sociais e relembrou sua "previsão" feita na última semana.

"Eu avisei", publicou Gabigol em seu perfil oficial no "X", o antigo Twitter.

Na última semana, o atacante afirmou que o Flamengo seria o campeão da Libertadores e do Brasileiro. Além disso, Gabigol disse que o Santos, clube que o revelou, não seria rebaixado para a Série B.

"Falei para os caras, o Santos não vai cair, Flamengo campeão da Libertadores, Cruzeiro campeão da Copa do Brasil. (E o Brasileirão?) O Brasileirão estamos na briga ainda. Brasileirão vamos ver. Entre o Flamengo e Palmeiras é obvio que sou Flamengo", disse em evento da "Kings League".

Com a goleada sobre o Sport por 5 a 1, e a derrota do Palmeiras para o Santos por 1 a 0, o Flamengo assumiu a liderança do Brasileiro, faltando cinco rodadas para o fim da competição. O Rubro-Negro e o Alviverde também decidem a Libertadores no próximo dia 29.