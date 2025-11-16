Fernando Diniz em treino do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Fernando Diniz em treino do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 16/11/2025 12:43

Rio - Sem poder contar com Carlos Cuesta na partida contra o Grêmio, nesta quarta-feira, em Porto Alegre, Fernando Diniz pode recorrer a uma improvisação. De acordo com informações do "LANCE", o técnico avalia escalar o volante Hugo Moura no setor.

Não seria a primeira vez que Diniz utilizaria o jogadorna função. A última vez em que foi utilizado como zagueiro ocorreu na vitória por 4 a 3 sobre o Vitória, no dia 5 de outubro, quando Cuesta estava tratando uma lesão no adutor da coxa.

Além dessa possibilidade Diniz também pode utilizar o zagueiro Lucas Oliveira, que teve boa atuação no clássico contra o Flamengo. Porém, o defensor não foi bem na derrota para o Palmeiras, que ocorreu depois. Outra possibilidade ainda mais improvável é a escalação de Lucas Freitas.

Carlos Cuesta não poderá defender o Vasco contra o Grêmio porque foi convocado para atuar pela seleção colombiana contra a Austrália. A partida irá acontecer um dia antes do duelo entre as duas equipe pelo Brasileiro.