Matheus Cunha em ação pela seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Matheus Cunha em ação pela seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 16/11/2025 20:06

confirmou que tem o desejo cada vez maior de jogar pelo Vasco, diante das manifestações de carinho que recebe dos torcedores.

Matheus Cunha está com a carreira consolidada na Europa, onde atua pelo Manchester United, mas já tem um alvo para o futuro, quando voltar ao Brasil. O atacante da seleção brasileira, diante das manifestações de carinho que recebe dos torcedores.

"Sou muito feliz com o carinho deles. Vai ser algo legal na minha história. Felipe foi meu padrinho de casamento, Douglas (Luiz) também. Então tem alguma coisa me puxando para jogar em São Januário (risos)", disse o atacante em entrevista a Leonardo Baran, do canal 'A Hora do Vasco'.



A relação de carinho com a torcida do Vasco já tem alguns anos. Em 2021, ele e Richarlison posaram para uma foto vestindo camisas vascaína, junto a outros jogadores da seleção olímpica e que foram da base do clube.

Matheus Cunha é jogador da base do Coritiba e tem a carreira como profissional toda feita no exterior. Entretanto, Matheus Cunha não confirma ser torcedor do Cruz-Maltino ou que torcida quando criança.

"Minha infância era correria danada. Minha mãe, pernambucana, era Sport. Meu pai, de João Pessoa, Botafogo-PB e Flamengo, minha avó e meu tio, Santa Cruz. Tive muitos times. O que eu era quando pequeno? Acho que adorava ver o Brasil", desconversou.



Ainda assim, ele reafirmou o desejo de jogar pelo Vasco, mas também pelo Sport.



"Ter esse carinho da torcida me incentiva muito. Tenho desejo, sim. Assim como tenho de jogar em Recife, pelas minhas mãe e vó. Joguei um tempo no salão pelo Sport", revelou.