Gabriel Magalhães foi cortado após exames apontarem lesãoDivulgação / CBF

Publicado 16/11/2025 11:50

Inglaterra - O zagueiro Gabriel Magalhães, de 27 anos, foi cortado por Carlo Ancelotti do amistoso da seleção brasileira, que irá acontecer na próxima terça-feira, contra a Tunísia, na França. Ele sofreu uma lesão muscular na coxa direita e realizou exames de imagem neste domingo.

Gabriel Magalhães foi titular na vitória do Brasil sobre Senegal, no último sábado, em Londres. O defensor sofreu a lesão durante a segunda etapa da partida e e acabou sendo substituído. Ancelotti poderá escalar Éder Militão, que atuou como lateral-direito, Fabrício Bruno e Danilo no lugar do zagueiro.

Depois de derrotar a seleção de Senegal, a delegação do Brasil irá viajar neste domingo para a França. A partida desta terça-feira será a última da Seleção na atual temporada.

No ano que vem, em março, a equipe de Carlo Ancelotti irá encarar duas seleções da Europa, nos Estados Unidos. O Brasil terá pela frente a França, atual vice-campeã mundial, e a Croácia, algoz da Seleção na última Copa.