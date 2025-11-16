Kris Boyd está atualmente no New York Jets - Reprodução de Instagram

Kris Boyd está atualmente no New York JetsReprodução de Instagram

Publicado 16/11/2025 21:11

O jogador da NFL Kris Boyd, do New York Jets, foi baleado na madrugada deste domingo (16) e está internado em condição crítica, porém estável. A polícia de Nova York confirmou que o atleta de 29 anos teve ferimento no abdômen, durante um incidente envolvendo disparos de arma de fogo.



Tiroteio após discussão



Segundo a imprensa local, o crime aconteceu pouco depois das 2h da manhã em um restaurante na zona central de Nova York. Ele teria sido baleado do lado de fora, após uma discussão que terminou com dois disparos.



O suspeito fugiu em um BMW X8 SUV, e, até o momento, ninguém foi preso. O Departamento de Polícia de Nova York não divulgou outros detalhes sobre a dinâmica da ocorrência. As autoridades afirmam que a investigação segue aberta, à procura do autor dos disparos



Carreira interrompida por lesão



Cornerback, Boyd está em sua primeira temporada com os Jets, mas não entrou em campo por causa de uma lesão no ombro sofrida durante a pré-temporada. Antes, ele passou por Minnesota Vikings, Arizona Cardinals e pelo Houston Texans.





