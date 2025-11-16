Noruega de Haaland volta à Copa do Mundo após 28 anos - AFP

Noruega de Haaland volta à Copa do Mundo após 28 anosAFP

Publicado 16/11/2025 18:45

Haaland comandou a vitória fora de casa da Noruega por 4 a 1 sobre a Itália. Com dois gols do centroavante, a seleção norueguesa confirmou o primeiro lugar no Grupo I das Eliminatórias europeias e se classificou para a Copa do Mundo de 2026 com 100% de aproveitamento.

Será a volta dos noruegueses ao torneio, que não disputam desde 1998, quando caíram no grupo da seleção brasileira e venceram o jogo por 2 a 1. E Haaland repetirá o Alf-Inge, que esteve em campo pelo país na edição de 1994.

Já a Itália acumula mais uma campanha vexatória e corre risco de amargar a terceira edição seguida sem ir para a Copa do Mundo. A classificação era difícil, já que precisava ganhar, por exemplo, por 9 a 0. Mas ainda assim, foi atropelada no segundo tempo, com gols de Haaland, Larsen e Nusa, após abrir 1 a 0 na primeira etapa, com Esposito.

Agora, os italianos terão que disputar uma das quatro vagas na repescagem europeia. O sorteio acontece na quinta-feira (20) e o Tetracampeão da Copa do Mundo cairá num chaveamento de quatro seleções e terá dois confrontos decisivos em março: uma semifinal e uma final para definir uma das vagas.