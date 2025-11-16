Carlo Ancelotti em treino da seleção brasileira: formação do time titular está quase completaRafael Ribeiro / CBF

A seleção brasileira não terá muitas novidades na escalação para o próximo amistoso, terça-feira (18), às 16h (de Brasília), contra a Tunísia, em Lille, na França. Carlo Ancelotti já avisou que a "ideia é não mudar muito", e a tendência é que a equipe tenha no máximo duas trocas em relação ao 2 a 0 contra Senegal, no sábado.

As opções para a zaga

Uma delas é obrigatória, com o corte de Gabriel Magalhães, lesionado na coxa direita. A zaga então pode ter Danilo, já que o técnico italiano também quer testar o defensor do Flamengo. Outra possibilidade é tirar Militão da lateral direita para fazer dupla com Marquinhos.
Neste segundo caso, Wesley ou Paulo Henrique jogariam. Uma terceira alternativa é Fabrício Bruno.
Saída de um do quarteto da seleção brasileira 

Já o ataque da seleção brasileira também tem boa chance de mudar, para Ancelotti observar mais uma opção de centroavante. Neste caso, Vitor Roque pode ganhar uma oportunidade, possivelmente no lugar de Matheus Cunha.
"O jogador que pode se colocar como referência na frente é Vitor Roque, que está indo muito bem no Palmeiras. Ele é uma opção e tem chances de jogar o próximo jogo", avisou o italiano.
De resto, a escalação do Brasil será a mesma, já que o objetivo agora é dar mais entrosamento à formação titular para a Copa do Mundo. Qualquer outra mudança será por questão física.