Carlo Ancelotti em treino da seleção brasileira: formação do time titular está quase completaRafael Ribeiro / CBF
Seleção brasileira pode ter duas mudanças para amistoso contra a Tunísia
Carlo Ancelotti pretende manter a base do time que jogou bem contra Senegal
Haaland brilha, Noruega goleia Itália e volta à Copa do Mundo após 28 anos
Já os italianos disputarão a repescagem e veem o risco de ficar fora do torneio de novo
Confira as 32 seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2026
Seleções europeias se juntam a africanos, asiáticos e sul-americanos
Com futuro incerto, Everton Cebolinha volta 'pedindo passagem' no Flamengo
Atacante, de 29 anos, tem contrato até o fim de 2027
Gregore celebra 'parceria' com Artur Jorge depois de primeiro gol por equipe do Catar
Jogador deixou o Botafogo no meio da temporada
Ederson exalta trabalho de Ancelotti: 'Seleção precisava de um nome à altura'
Técnico tem sete jogos à frente da equipe pentacampeã
