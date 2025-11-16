Ederson em jogo da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Inglaterra - O trabalho de Carlo Ancelotti na seleção brasileira está apenas no começo, mas tem contagiado bastante os críticos e também os jogadores que vestem a camisa verde e amarela. O goleiro Ederson, que foi titular na vitória do Brasil sobre Senegal por 2 a 0, afirmou que a Seleção precisava de um nome à altura como técnico.
"Foi muito positivo para a seleção brasileira, seleção precisa de um treinador com nome grande e à altura da seleção. Ele é esse cara, vitorioso na Europa. Ter um treinador como ele é um bom caminho andado para o sucesso", disse o goleiro em entrevista à "ESPN".
No total, Carlo Ancelotti comandou o Brasil em apenas sete jogos com quatro vitórias, um empate e duas derrotas. A evolução da Seleção a cada partida vem animando bastante os torcedores.
Nesta terça-feira, a equipe comandada pelo italiano terá seu último compromisso no ano. Na França, o Brasil enfrenta a Tunísia, às 16h30 (de Brasília).