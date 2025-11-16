Michael em treino do FlamengoAdriano Fontes/Flamengo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Sem espaço no Flamengo, o atacante Michael, de 29 anos, pode se transferir para o Corinthians na próxima temporada. O interesse do clube paulista no jogador irritou o ex-atacante da seleção brasileira, Walter Casagrande.
LEIA MAIS: Absolvido pelo STJD, Bruno Henrique desabafa e afirma que 'viu muito ódio'
"O Corinthians vive fora da realidade, vive num universo paralelo. Vive também numa negação, como eu falei do Neymar. O Corinthians vive em negação. O Corinthians acha que tá rico. O Corinthians acha que não tem transferban, que a arena é dele, sabe? E fica pensando em contratações. O Corinthians tem que se organizar pra começar a diminuir as dívidas. É isso que o Corinthians tem que fazer", disse em participação no "UOL News Esporte".
LEIA MAIS: De volta à liderança, Flamengo tem 70% de chances de ser campeão
A ideia do Corinthians é tentar uma contratação em definitivo de graça ou um empréstimo. O Alvinegro também via com bons olhos Everton Cebolinha, também do Flamengo, que interessa ao Grêmio, mas o atacante é visto como inviável neste momento para o clube paulista.
LEIA MAIS: Filipe Luís admite incerteza sobre convocados no Fla-Flu
Em sua segunda passagem pelo Flamengo, Michael não vem tendo uma boa temporada. Ele entrou em campo em 27 jogos, fez dois gols e deu quatro assistências. O atacante tem contrato com o clube até o fim de 2028.