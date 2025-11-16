Igor Jesus com a camisa do Nottingham Forest - Divulgação / Nottingham Forest

Publicado 16/11/2025 19:45

Rio - O atacante Igor Jesus, de 24 anos, trocou o Botafogo pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, depois da disputa do Mundial de Clubes. O jogador afirmou que não foi fácil tomar a decisão de mudar de ares, principalmente, por conta da sua excelente adaptação ao clube carioca.

"Para ser sincero, foi complicado porque eu estava muito feliz no Botafogo e já estava bem adaptado à cidade. Obviamente, muitas coisas passam pela cabeça, mudar para a Inglaterra, o clima frio, ter que se adaptar novamente a um estilo de futebol totalmente diferente… Eu estava feliz no Botafogo, as coisas estavam indo bem. Sabia que uma oportunidade poderia aparecer a qualquer momento, então tomei a decisão junto com minha família. Além disso, todo jogador sonha em atuar na Premier League e atuar ao lado dos melhores jogadores", disse em entrevista ao site oficial do Nottingham Forest.

Em 14 jogos, Igor Jesus anotou cinco gols. No Botafogo, o atacante chegou no meio do ano passado e foi importante nos títulos do Brasileiro e da Libertadores.

"Estou feliz aqui. Fiz uma ótima escolha. Estou vivendo essa nova experiência, podendo sentir um tipo diferente de frio. Dizem que o frio de verdade ainda não chegou, mas estou me preparando para isso e também tenho certeza de que as coisas vão dar certo", concluiu.