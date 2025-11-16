Igor Jesus com a camisa do Nottingham ForestDivulgação / Nottingham Forest
Igor Jesus admite dificuldade de deixar o Botafogo: ‘Eu estava feliz’
Atacante, de 24 anos, anotou cinco gols pelo Nottingham Forest
John Textor vive momento de distanciamento de presidente do Botafogo
Conversas do Presidente com outros investidores da Eagle Football sem participação do dono da SAF esfriaram a relação entre os dirigentes.
Botafogo acerta contratação de zagueiro Riquelme, promessa do Sport
Zagueiro de 18 anos custou R$ 6,9 milhões e terá contrato de três anos
Botafogo pode ter retorno de Jordan Barrera, que treina com bola
Jovem colombiano tem chance de ganhar mais espaço após desempenho no Mundial Sub-20
Textor faz mudanças na Eagle com saídas de Michele Kang e outros investidores
Americano nomeou cinco novos nomes para o conselho de administração
Botafogo planeja enxugar folha salarial em até 30% para o ano que vem
Alvinegro terá planejamento diferente das últimas temporadas
