John Textor com o presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 16/11/2025 11:43

Rio - A relação entre o dono da SAF do Botafogo , John Textor, e o presidente do clube, João Paulo Magalhães, já não é a mesma. Segundo o “GE”, o momento é de distanciamento. As principais figuras da SAF e do clube social praticamente não se falam. O que há três meses era uma conexão de amizade e grande afinidade nos negócios, hoje se resume a pouca conversa.

Os dois já foram aliados, a ponto de João Paulo chegar a declarar publicamente seu apoio a John Textor. No entanto, o entendimento começou a se desgastar após o presidente do clube se reunir com Jean-Pierre Conte, sócio minoritário da Eagle Football, poucos dias depois da cerimônia da Bola de Ouro, no fim de setembro. O encontro teve como objetivo discutir e avaliar possíveis caminhos financeiros e logísticos para a operação do Botafogo caso Textor deixasse o comando da SAF.

Textor já havia declarado, em entrevista ao ge, que não existiria qualquer reunião da Eagle sem a participação dele. Mesmo assim, os encontros ocorreram. Quando o americano soube das conversas de João Paulo com outros investidores, desaprovou a postura do presidente Alvinegro.