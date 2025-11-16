Zinedine Zidane está sem trabalhar desde 2021 - AFP

Publicado 16/11/2025 13:45 | Atualizado 16/11/2025 13:45

Rio - Um dos maiores jogadores de todos os tempos e atualmente técnico, Zinedine Zidane, de 53 anos, está mais próximo de voltar a trabalhar. O jornal espanhol "AS", cravou que o francês irá assumir o comando da sua seleção depois da Copa do Mundo de 2026.

"Zinedine Zidane olha para qualquer banco de reservas e sorri. Ele não consegue evitar, nem tenta esconder. Até mesmo seu semblante mudou em suas aparições públicas recentes. Seu retorno à competição está próximo , talvez não tão próximo quanto alguns gostariam, pois terá que esperar até o fim da Copa do Mundo. O francês assumirá o comando da seleção francesa assim que o torneio terminar", disse a publicação.

Didier Deschamps, que foi companheiro de Zidane na seleção francesa em 1998, e foi campeão do mundo como técnico em 2018, já afirmou que irá deixar a função depois de junho do ano que vem. O "AS" afirmou que comandar os "Le Bleus" é o único objetivo do ex-apoiador.

"Nos últimos dias, circularam rumores sobre uma possível reunião entre o Real Madrid e Zidane, com o objetivo de que ele se tornasse uma alternativa a Xabi Alonso . Nada disso é verdade", afirmou.