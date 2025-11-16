Zinedine Zidane está sem trabalhar desde 2021AFP
Zidane irá assumir a seleção da França depois da Copa, afirma jornal espanhol
Treinador, de 53 anos, deverá substituir Deschamps
Ataque deslancha sem Cristiano Ronaldo, Portugal faz 9 na Armênia e garante vaga na Copa
A seleção garantiu a classificação direta para o mundial de 2026
Diniz pode recorrer a improviso para escalar Vasco contra o Grêmio
Jogador já recebeu oportunidades no setor com o técnico
Familiares, figuras ilustres e torcedores do Fluminense se despedem de Celso Barros
Velório do ex-presidente da Unimed ocorreu no Salão Nobre das Laranjeiras
Oscar recebe alta e deixa o hospital após cinco dias internado por alterações cardíacas
Jogador teve episódio de síncope vasovagal durante testes físicos no São Paulo e continuará em recuperação sob orientação médica
Gabigol relembra 'profecia' sobre Flamengo e Santos e brinca: 'Eu avisei'
Atacante, de 29 anos, crê em título rubro-negro e salvação do Peixe
