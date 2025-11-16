Despedida de Celso Barros no Salão Nobre das LarajeirasMailson Santana/FFC

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Familiares, figuras ilustres e torcedores do Fluminense se despediram neste domingo de Celso Barros, ex-presidente da Unimed e ex-vice-presidente do clube carioca em cerimônia fúnebre realizada no Salão Nobre da sede das Laranjeiras, localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro. O ex-médico morreu de infarto no último sábado aos 73 anos. Nesta quarta-feira, em clássico contra o Flamengo, no Maracanã, haverá homenagens a Celso Barros e o Tricolor entrará em campo de luto.
LEIA MAIS: Ganso tem reta final de ano para salvar temporada 'perdida' 
Figuras importantes da história do futebol brasileiro como Romário, Renato Gaúcho e Branco, que também atuaram no Fluminense, e conviveram com Celso Barros enviaram coroa de flores para prestar condolências ao ex-dirigente e solidariedade aos familiares.
LEIA MAIS: Ídolos do Fluminense prestam condolências após morte de Celso Barros
Os filhos de Celso Barros, Celsinho e Paula proporcionaram momentos emocionantes, quando se despediram do pai e também entoaram o hino do Fluminense.
LEIA MAIS: Candidato à presidência do Fluminense, Celso Barros morre aos 73 anos
Esteve presente no velório, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, que foi eleito junto com Celso em 2019. Posteriormente houve uma ruptura entre os dois. O Vice-presidente de projetos Especiais, Ricardo Tenório, e o candidato à presidência da situação, Mattheus Montenegro, também estiveram no Salão Nobre do clube carioca. Roberto Horcades, parceiro de Celso Barros, e presidente do clube de 2005 a 2010 também compareceu ao Salão Nobre. 
"Celso era um grande tricolor, que tinha um amor enorme e teve grande importância para o clube em um dos momentos mais difíceis de sua história. É um dia triste para todos nós, pois perdemos alguém que foi decisivo para a instituição. A gente tem muita gratidão por tudo o que ele fez. Fizemos e seguiremos fazendo homenagens", disse o presidente Mário Bittencourt.
Além deles, Carlos Alberto, capitão do Fluminense no título da Copa do Brasil de 2007, e Deley, campeão brasileiro em 1984, e também ex-candidato à presidência do clube carioca, compareceram para se despedir de Celso Barros.
"Sou muito suspeito porque ele era como se fosse um pai para mim. Estava falando com o pessoal que o último momento de divertimento foi até comigo, estou até rouco. A gente cantou, a gente brincou, aquele jeito dele um pouco explosivo, mas com um coração enorme", disse Carlos Alberto.
No último sábado, Celso Barros passou mal súbito durante a missa de Primeira Comunhão de sua neta. Ele se preparava para ir às Laranjeiras na tarde deste sábado, onde oficializaria sua candidatura à presidência do Fluminense.
O ex-presidente da Unimed era médico e se tornou diretor do Sindicado dos Médicos do Rio. Começou a se tornar conhecido no futebol no período em que a Unimed patrocinou o Fluminense de 1999 até 2014.
O Tricolor na ocasião estava na Série C do Brasileiro e no período em que Celso Barros foi presidente da Unimed, a equipe carioca voltou a ter protagonismo no futebol, conquistando dois Brasileiros e uma Copa do Brasil, além de disputar sua primeira final de Libertadores.
Em 2019, Celso Barros foi eleito como vice-presidente do Fluminense em chapa com Mário Bittencourt. Porém, os dois tiveram uma ruptura durante o mandato e Celso se tornou um dos principais críticos de Mário. O ex-presidente da Unimed se tornou, inclusive, um dos candidatos da oposição para a próxima eleição presidencial do Fluminense, que irá acontecer no próximo dia 29.
fotogaleria
Despedida de Celso Barros no Salão Nobre das Larajeiras
Celso Barros foi velado em Salão Nobre do Fluminense