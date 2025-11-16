Despedida de Celso Barros no Salão Nobre das Larajeiras - Mailson Santana/FFC

Publicado 16/11/2025 12:19 | Atualizado 17/11/2025 08:18

Rio - Familiares, figuras ilustres e torcedores do Fluminense se despediram neste domingo de Celso Barros, ex-presidente da Unimed e ex-vice-presidente do clube carioca em cerimônia fúnebre realizada no Salão Nobre da sede das Laranjeiras, localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro. O ex-médico morreu de infarto no último sábado aos 73 anos. Nesta quarta-feira, em clássico contra o Flamengo, no Maracanã, haverá homenagens a Celso Barros e o Tricolor entrará em campo de luto.

Figuras importantes da história do futebol brasileiro como Romário, Renato Gaúcho e Branco, que também atuaram no Fluminense, e conviveram com Celso Barros enviaram coroa de flores para prestar condolências ao ex-dirigente e solidariedade aos familiares.

Os filhos de Celso Barros, Celsinho e Paula proporcionaram momentos emocionantes, quando se despediram do pai e também entoaram o hino do Fluminense.

Esteve presente no velório, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, que foi eleito junto com Celso em 2019. Posteriormente houve uma ruptura entre os dois. O Vice-presidente de projetos Especiais, Ricardo Tenório, e o candidato à presidência da situação, Mattheus Montenegro, também estiveram no Salão Nobre do clube carioca. Roberto Horcades, parceiro de Celso Barros, e presidente do clube de 2005 a 2010 também compareceu ao Salão Nobre.

"Celso era um grande tricolor, que tinha um amor enorme e teve grande importância para o clube em um dos momentos mais difíceis de sua história. É um dia triste para todos nós, pois perdemos alguém que foi decisivo para a instituição. A gente tem muita gratidão por tudo o que ele fez. Fizemos e seguiremos fazendo homenagens", disse o presidente Mário Bittencourt.

Além deles, Carlos Alberto, capitão do Fluminense no título da Copa do Brasil de 2007, e Deley, campeão brasileiro em 1984, e também ex-candidato à presidência do clube carioca, compareceram para se despedir de Celso Barros.

"Sou muito suspeito porque ele era como se fosse um pai para mim. Estava falando com o pessoal que o último momento de divertimento foi até comigo, estou até rouco. A gente cantou, a gente brincou, aquele jeito dele um pouco explosivo, mas com um coração enorme", disse Carlos Alberto.

No último sábado, Celso Barros passou mal súbito durante a missa de Primeira Comunhão de sua neta. Ele se preparava para ir às Laranjeiras na tarde deste sábado, onde oficializaria sua candidatura à presidência do Fluminense.

O ex-presidente da Unimed era médico e se tornou diretor do Sindicado dos Médicos do Rio. Começou a se tornar conhecido no futebol no período em que a Unimed patrocinou o Fluminense de 1999 até 2014.

O Tricolor na ocasião estava na Série C do Brasileiro e no período em que Celso Barros foi presidente da Unimed, a equipe carioca voltou a ter protagonismo no futebol, conquistando dois Brasileiros e uma Copa do Brasil, além de disputar sua primeira final de Libertadores.

Em 2019, Celso Barros foi eleito como vice-presidente do Fluminense em chapa com Mário Bittencourt. Porém, os dois tiveram uma ruptura durante o mandato e Celso se tornou um dos principais críticos de Mário. O ex-presidente da Unimed se tornou, inclusive, um dos candidatos da oposição para a próxima eleição presidencial do Fluminense, que irá acontecer no próximo dia 29.