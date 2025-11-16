Acosta em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 16/11/2025 15:43

Rio - Recuperado de uma lesão na panturrilha esquerda que o tirou dos gramados por mais de dois meses, Paulo Henrique Ganso, de 36 anos, retornará ao Fluminense vendo Lucho Acosta, que atua em seu setor, sendo titular incontestável da equipe de Luis Zubeldía. O meia argentino opinou sobre o camisa 10 e afirmou que é possível atuar junto dele no Tricolor.

"Ganso é um jogador que faz todos jogarem melhor. Com ele é fácil jogar: é só dar a bola. No outro dia, quando ele voltou a treinar, eu disse a ele: "Agora a bola está sorrindo”. Desde antes de chegar eu já gostava muito de vê-lo jogar. Até hoje ele faz coisas magníficas. Presto atenção onde ele se posiciona, a visão", disse Acosta.

Ganso deve ficar como opção no banco de reservas do Fluminense na partida contra o Flamengo, nesta quarta-feira. Esta vai ser a primeira vez que Zubeldía poderá utilizá-lo desde que chegou ao clube das Laranjeiras.

Contratado pelo Fluminense depois da disputa do Mundial de Clubes, Acosta entrou em campo em 17 jogos, fez dois gols e deu duas assistências pelo clube das Laranjeiras.