Acosta em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Acosta afirma que pode jogar ao lado de Ganso: ‘Faz coisas magníficas’
Camisa 10 está de volta depois de dois meses afastado dos gramados
Familiares, figuras ilustres e torcedores do Fluminense se despedem de Celso Barros
Velório do ex-presidente da Unimed ocorreu no Salão Nobre das Laranjeiras
Corpo de Celso Barros será velado neste domingo nas Laranjeiras
Ex-presidente da Unimed morreu no último sábado (15) aos 73 anos
Ídolos do Fluminense prestam condolências após morte de Celso Barros: 'Grande tricolor'
Ex-presidente da Unimed morreu neste sábado aos 73 anos
Ganso tem reta final de ano para salvar temporada 'perdida' no Fluminense
Sem jogar há dois meses, camisa 10 deve voltar ao Tricolor no clássico com o Flamengo
Candidato à presidência do Fluminense, Celso Barros morre aos 73 anos
Ex-presidente da Unimed sofreu infarto neste sábado
