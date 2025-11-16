Gregore comemora gols em goleada do Al-RayyanFoto: Al-Rayyan/Divulgação
Gregore celebra 'parceria' com Artur Jorge depois de primeiro gol por equipe do Catar
Jogador deixou o Botafogo no meio da temporada
Ederson exalta trabalho de Ancelotti: 'Seleção precisava de um nome à altura'
Técnico tem sete jogos à frente da equipe pentacampeã
Classificadas, França e Inglaterra vencem em última rodada das Eliminatórias
Já a Ucrânia se garante na repescagem para a Copa do Mundo, ao superar a Islândia
Saiba o que Abel Ferreira disse sobre julgamento de Bruno Henrique
Técnico do Palmeiras também comenta sobre a rivalidade com o Flamengo
Acosta afirma que pode jogar ao lado de Ganso: ‘Faz coisas magníficas’
Camisa 10 está de volta depois de dois meses afastado dos gramados
Brasileiro faz história no esqui e ganha uma rena do Papai Noel
Lucas Braathen vence etapa da Copa do Mundo de esqui alpino
