Gregore comemora gols em goleada do Al-Rayyan - Foto: Al-Rayyan/Divulgação

Publicado 16/11/2025 17:40 | Atualizado 16/11/2025 17:46

Rio - O volante Gregore, ex- Botafogo , anotou seu primeiro gol com a camisa do Al-Rayyan, do Catar, na última sexta-feira e celebrou a parceria com Artur Jorge. A equipe dos dois conseguiu uma goleada por 4 a 1 sobre o Al-Sailiya, de virada, pela Catar Stars Cup.

"Muito feliz por marcar o meu primeiro gol com essa camisa. É sempre muito especial poder ajudar a equipe, e graças a Deus pude contribuir deixando o meu hoje. A equipe toda está de parabéns por mais um grande resultado", disse o brasileiro.

Aos 31 anos, o volante destacou a boa adaptação ao Catar e elogiou a parceria com outro nome conhecido pelos botafoguenses, o técnico Artur Jorge, que comandou a equipe em 2024 durante a campanha do título da Libertadores e do Campeonato Brasileiro:

"A adaptação no clube e no país tem sido ótima. Fui recebido muito bem por todos dentro do clube, pelo professor Artur Jorge e toda a comissão também. É um país muito bom de se viver e meus companheiros ajudam bastante. Todos são excelentes profissionais e isso contribui muito para atingirmos o resultado desse trabalho dentro de campo. Estou muito feliz e espero seguir ajudando a equipe da melhor maneira possível", declarou.

Na atual temporada, o volante, além de marcar seu primeiro gol, também já anotou uma assistência no ano. Atualmente, o clube ocupa a quarta colocação na liga nacional, com 16 pontos, e lidera a Catar Stars Cup, também com 16 pontos. Gregore demonstrou confiança no desempenho do time para a sequência da temporada:

"A temporada ainda está no começo, mas temos feito grandes jogos. Nosso time tem muito potencial e é bem equilibrado, acredito que podemos chegar longe e realizar grandes campanhas em todas as competições", concluiu.