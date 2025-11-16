Musa do Cerro Porteño, Veronica AlmironReprodução / Instagram
Musa do Cerro exibe corpaço e declara: 'Gosto do que vejo no espelho'
Veronica Almiron tem mais de 214 mil seguidores no Instagram
Casagrande critica interesse do Corinthians em atacante do Flamengo
Michael, de 29 anos, está sem espaço no Rubro-Negro
Flamengo muda tom e elogia CBF por trabalho com arbitragem
Rubro-Negro cita ações recentes e considera que já apresentam resultados
Baleado, jogador da NFL está em estado crítico
Kris Boyd foi atingido no abdômen após discussão na porta de restaurante
Cristiano Ronaldo festeja ida à sexta Copa após ficar fora de goleada: 'Vamos com tudo'
Portugal goleou a Armênia por 9 a 1
Atacante da Seleção, Matheus Cunha admite querer jogar no Vasco
Jogador de 26 anos reforça o carinho pelo clube, mas não diz por qual time torcia quando criança
Igor Jesus admite dificuldade de deixar o Botafogo: ‘Eu estava feliz’
Atacante, de 24 anos, anotou cinco gols pelo Nottingham Forest
