Musa do Cerro Porteño, Veronica AlmironReprodução / Instagram

Publicado 16/11/2025 14:40

Rio - A musa do Cerro Porteño, Veronica Almiron, utilizou suas redes sociais para exibir a sua beleza. A beldade publico uma foto vestindo apenas um biquíni com as cores azul e verde. A modelo exibiu seu corpo perfeito.

"Eu gosto do que vejo quando olho no espelho", afirmou a beldade, que tem mais de 214 mil seguidores no Instagram (@laveroalmiron).

Considerada uma das mulheres mais bonitas do seu país, Veronica Almiron, faz muito sucesso como musa do Cerro Porteño, um dos principais clubes do Paraguai.