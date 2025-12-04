Neymar em campo pelo Santos - Léo Piva/ Santos FC

Publicado 04/12/2025 15:28

Rio - Neymar voltou a brilhar. O camisa 10 do Santos marcou um hat-trick na vitória sobre o Juventude por 3 a 0, nesta quarta-feira (3), em partida válida pela 37ª rodada do Brasileirão, e ganhou elogios até mesmo na imprensa internacional. O jornal "AS" publicou nesta quinta (4) uma matéria elogiando o desempenho do atacante.

"Disseram a Neymar que 2025 havia acabado para ele. Seu joelho cedeu, mas sua mente, não. Apesar da recusa da equipe médica do Santos, o craque não abandonou a reta final da temporada, e ainda bem. Contra o Juventude, ele fez sua melhor partida desde que retornou à Vila Belmiro. Uma demonstração de caráter que deixou sua marca. Quando o Peixe mais precisava dele, o craque brasileiro veio em socorro do clube de sua vida", publicou.

Além disso, o jornal destacou a volta por cima que o brasileiro vem dando nesta reta final de campeonato. A publicação ressaltou que Neymar está se redimindo após sofrer com críticas e lesões ao longo da temporada e tem sido determinante para a recuperação do Santos na luta contra o rebaixamento no Brasileirão.



"Neymar está se redimindo. Todas as críticas e punições que sofreu ao longo da temporada ficaram para trás. Ele já tem cinco gols e uma assistência nos últimos três jogos. Está em chamas, em sua melhor forma desde que retornou ao Brasil. Quando o Santos mais precisa dele, seu "filho pródigo" aparece. O "eu vou, mas eu volto" ganha um significado ainda mais profundo. Neymar é eterno", completou.

Neymar voltou a marcar um hat-trick depois de três anos, a última vez havia sido contra o Clermont, em abril de 2022, quando ainda defendia o Paris Saint-Germain. Na atual temporada pelo Peixe, disputou 27 jogos, sendo 22 como titular, com 11 gols e quatro assistências.

O próximo compromisso do camisa 10 será contra o Cruzeiro, no domingo (7), pela última rodada do Brasileirão. O Santos precisa de apenas um empate para garantir a permanência na Série A e evitar o rebaixamento.