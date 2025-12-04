Abel Braga em jogo contra o São PauloRicardo Duarte / Internacional
Abel Braga volta a rechaçar homofobia e cita morte do filho em 2017
Técnico, de 73 anos, dirige o Internacional
Abel Braga volta a rechaçar homofobia e cita morte do filho em 2017
Técnico, de 73 anos, dirige o Internacional
CBF confirma antecipação de Mirassol x Flamengo para sábado
Clubes já não têm o que disputar no Brasileirão e entraram em acordo
Marlon Freitas se declara ao Botafogo: ‘Não sou nada sem ele’
Volante ainda alimenta sonho de defender a seleção brasileira
Neymar cita Santos em ‘primeiro lugar’, mas coloca renovação em xeque: ‘Não sei'
Camisa 10 brilhou e fez três gols na vitória sobre o Juventude, no Alfredo Jaconi
Filipe Luís entrega o culpado por quebrar troféu da Libertadores
Taça remendada em festa do título chamou a atenção no domingo
Musa do Olimpia critica homens mimados: 'Só querem atenção e sexo'
Maccarena Avalos tem mais de 206 mil seguidores no Instagram
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.