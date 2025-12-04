Neymar celebra um dos gols marcados pelo Santos sobre o Juventude - Léo Piva / Santos FC

Neymar celebra um dos gols marcados pelo Santos sobre o JuventudeLéo Piva / Santos FC

Publicado 04/12/2025 12:19

Caxias do Sul - Camisa 10, Neymar brilhou e fez todos os gols do Santos na vitória por 3 a 0 sobre o Juventude, quarta-feira (3), no Alfredo Jaconi, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de celebrar a boa atuação, o meia-atacante comentou a renovação de contrato, mas não deu detalhes. O vínculo atual termina no dia 31 de dezembro e as conversas devem se intensificar nas próximas semanas.



"Muito feliz por esses gols e por poder ajudar o Santos de alguma forma. Sem meus companheiros, não iria conseguir fazer isso. Contente pela vitória. Falta um jogo ainda. Temos que dar nosso máximo de novo", ponderou o jogador.

"Não sei (se vou renovar). Sinceramente, não sei. Primeiro quero terminar essa temporada, terminar o Brasileirão, depois quero pensar. Minha vontade é sempre o Santos em primeiro lugar", complementou.



Neymar também falou sobre o sacrifício para estar em campo. Ele sofre com uma lesão no menisco do joelho esquerdo, mas tem sido peça-chave no Peixe nesta reta final de temporada - marcou quatro vezes nos últimos dois compromissos. "Estou tentando me superar para estar 100%", contou.

Como nos velhos tempos

O meia-atacante não balançava as redes três vezes no mesmo jogo há quase quatro anos. A última vez havia sido em abril de 2022, quando ainda vestia a camisa do PSG. Na ocasião, o time francês goleou o Clermont por 6 a 1, pela 31ª rodada do campeonato local.

Situação na tabela

Com a vitória sobre o Juventude, o Santos chegou aos 44 pontos e subiu para a 14ª posição. Neste momento, tem dois de vantagem sobre o Vitória, time que abre a zona da degola. Na última rodada, o Peixe terá o Cruzeiro pela frente, domingo (7), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.