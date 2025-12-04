Messi com a camisa da seleção argentinaLuis Robayo / AFP

Rio - O craque argentino Lionel Messi, de 38 anos, voltou a considerar sua participação dentro de campo representando a Argentina na Copa do Mundo de 2026 como incerta. O astro do Inter Miami disse que a competição que será disputada na América do Norte será especial, mas disse que sua presença poderá ser apenas como torcedor.
"Espero poder estar lá, já disse antes que adoraria estar. Na pior das hipóteses, estarei lá assistindo ao vivo, mas será especial", afirmou em entrevista à "ESPN", da Argentina.
Messi também falou sobre os treinadores da atualidade e citou Pep Guardiola, que dirige o City, e com quem trabalhou no Barcelona como o melhor.
"Para mim, Guardiola é único. Existem treinadores extraordinariamente bons, mas ele tem algo diferente. Para mim, ele é o melhor de todos. Ele é o melhor, e tivemos sorte de tê-lo no Barcelona. Ele se encaixou perfeitamente com os jogadores que tínhamos", concluiu.
Messi com a camisa da seleção argentina
Troféu da Copa do Mundo: sorteio dos grupos definirá o caminho da seleção brasileira pelo hexa