Dunga, capitão do tetra e ex-técnico da seleção brasileiraDivulgação/TV Cultura

Publicado 04/12/2025 19:30

Rio - Capitão do tetracampeonato, Dunga defendeu a presença de Neymar na seleção brasileira. Em entrevista à "ESPN", durante o evento Fifa Legends, nesta última quarta-feira (3), em Washington, nos Estados Unidos, o ex-treinador do Brasil afirmou que, caso o camisa 10 do Santos esteja bem fisicamente, não pode ficar fora da lista.

"Eu tenho visto muito ele (Carlo Ancelotti) falar que tem que estar 100% e a gente quer que o Neymar esteja 100%, porque são coisas distintas. O talento não se discute, não tem como discutir. E, no Brasil, a gente fica muito discutindo sobre a personalidade, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Se ele estiver em forma e disposto a pagar o preço, não tem como o Brasil abrir mão", disse.

O último jogo de Neymar pela Seleção foi em outubro de 2023, na derrota por 2 a 0 para o Uruguai. Na ocasião, o atacante atuou por 45 minutos e foi substituído após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior e menisco do joelho esquerdo. O craque chegou a ficar mais um ano sem atuar. Em 2025, recém-recuperado, saiu do Al-Hilal, da Arábia Saudita, para retornar ao Santos.

Além disso, na próxima Copa do Mundo, o Brasil completará 24 anos sem conquistar o título mundial. O jejum é o mesmo entre o tricampeonato em 1970 e o tetra, em 1994, também nos Estados Unidos. Capitão do tetracampeonato mundial, Dunga cobrou uma resposta da seleção brasileira e reforçou que o país não pode ficar tanto tempo sem levantar a taça.

"Vai depender de nós. Essa mística aí está a favor do Brasil, 24 anos (sem ganhar). Uma escola como o Brasil não pode ficar tanto tempo sem ganhar, mas ao mesmo tempo a gente tem que recordar. Então, a gente tem que aprender que não é só o campo, não é só quando entra 90 minutos. Você tem que se preparar antes, tem que mostrar uma estrutura para todo mundo puxar para o mesmo lado", afirmou.

Na próxima sexta-feira (5), o Brasil conhecerá seus adversários na Copa do Mundo de 2026. O sorteio será realizado às 14h (de Brasília), em Washington, nos Estados Unidos.