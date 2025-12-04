Flamengo conquistou o seu nono título do Brasileiro - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 04/12/2025 20:30

Rio - A vitória do Flamengo sobre o Ceará, que garantiu o eneacampeonato brasileiro, rendeu à TV Globo no Rio de Janeiro um incremento de 45% de audiência sobre a média registrada no mesmo horário nas quatro quartas-feiras anteriores. O jogo registrou 32 pontos de audiência e 51% de participação no Rio. Em São Paulo, o duelo entre Atlético-MG e Palmeiras teve média de 18 pontos de audiência e 33% de participação.

Na sequência, com a festa do título, o "Segue o Jogo" registrou seu recorde de audiência em 2025 no Rio de Janeiro, com 24 pontos e 47% de participação. Foi também a melhor marca do programa desde 25 de fevereiro de 2021, quando registrou 26 pontos. Em São Paulo, a atração comandada por Lucas Gutierrez e Paulo Nunes registrou 10 pontos de audiência e 26% de participação.

O Flamengo venceu o Ceará por 1 a 0, na última quarta-feira (3), no Maracanã, pela 37ª rodada, e conquistou o título antecipado do Brasileirão. No mesmo horário, o Palmeiras venceu o Atlético-MG por 3 a 0, em Belo Horizonte, mas amargou o vice-campeonato brasileiro apenas quatro dias após perder a final da Libertadores para o Rubro-Negro, em Lima, no Peru.

Em 2025, o Flamengo conquistou os títulos da Supercopa do Brasil, Carioca, Brasileirão e Libertadores. O Rubro-Negro disputará o Intercontinental de Clubes e busca o bicampeonato. O time comandado pelo técnico Filipe Luís enfrenta o Cruz Azul, do México, no dia 10, no Catar. O vencedor enfrenta o Pyramids, do Egito, no dia 13, para definir o adversário do Paris Saint-Germain, dia 17.