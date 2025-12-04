Neymar em campo pelo SantosLéo Piva/ Santos FC
Sem permanência garantida no Santos, Neymar tem sondagens de clubes do exterior
Atacante, de 33 anos, tem contrato até o próximo dia 31
Torcida do Flamengo organiza novo 'AeroFla' antes do Intercontinental
Evento será realizado neste sábado (6)
Davide valoriza espírito competitivo do Botafogo e destaca manutenção de sequência invicta
Alvinegro empatou com o Cruzeiro, nesta quinta-feira (4), no Mineirão
Alex Telles exalta reação do Botafogo e lamenta início ruim: 'Demoramos para entrar no jogo'
Alvinegro sofreu 2 a 0, mas empatou com o Cruzeiro por 2 a 2
Botafogo marca no fim, empata com Cruzeiro e se complica por vaga direta na Libertadores
Glorioso sofre 2 a 0 e consegue reagir. Para garantir a vaga direta, precisa vencer e torcer por empate entre Fluminense e Bahia
Fluminense contrata promessa de 17 anos que atuou no futebol espanhol
José Emanuel pertencia ao Resende e vai atuar na categoria sub-20
Título brasileiro do Flamengo eleva audiência da TV Globo no Rio
Festa rendeu recorde de audiência do 'Segue o Jogo' em 2025
