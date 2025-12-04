Neymar em campo pelo Santos - Léo Piva/ Santos FC

Publicado 04/12/2025 17:50

Rio - Com contrato até o fim da temporada, Neymar, de 33 anos, ainda não decidiu se irá permanecer no Santos e de acordo com informações do portal da "ESPN", o atacante tem recebido sondagens de clubes do futebol do exterior. Uma saída do país tem sido avaliada pelo camisa 10.

Não são equipes de primeira escalação, por isso, a situação tem sido avaliada com cautela por Neymar e pelo seu staff. O atacante ainda alimenta esperanças de ser convocado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo.

Neymar tem sido decisivo na reta final do Brasileiro. Nos últimos três jogos que entrou em campo defendendo o Santos, o atacante fez cinco gols e deu uma assistência. No total, no ano, ele atuou em 27 jogos, com 11 gols e deu quatro assistências.

O Santos luta contra o rebaixamento no Brasileiro. Atualmente, o clube paulista está na 14ª colocação. Na última rodada, o Peixe fecha sua participação contra o Cruzeiro, na Vila Belmiro.