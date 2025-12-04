Igor Jesus soma seis gols pelo Nottingham Forest em 18 jogos, sendo dez como titular - Reprodução / X @NFFC

Publicado 04/12/2025 14:41

Inglaterra - Ídolo do Botafogo , Igor Jesus balançou a rede pela primeira vez no Campeonato Inglês na última quarta-feira (3). Agora no Nottingham Forest, ele fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Wolverhampton, fora de casa, pela 14ª rodada da competição local.

No lance, aos 27 minutos do segundo tempo, recebeu cruzamento e subiu mais alto do que todo mundo para marcar de cabeça. Antes, na etapa inicial, teve um tento anulado pela arbitragem.



"Muito feliz em poder marcar o meu primeiro gol na Premier League. Já tinha gols pelo Forest em outras competições, mas esse teve um sabor especial, ainda mais por ser o gol da importante vitória da nossa equipe fora de casa", iniciou o jogador.



"Infelizmente o primeiro foi anulado, mas fui feliz ao aproveitar o cruzamento do meu companheiro no segundo tempo. Só tenho que agradecer a Deus e seguir trabalhando cada vez mais para seguir evoluindo por aqui", complementou.