Inglaterra - Ídolo do Botafogo, Igor Jesus balançou a rede pela primeira vez no Campeonato Inglês na última quarta-feira (3). Agora no Nottingham Forest, ele fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Wolverhampton, fora de casa, pela 14ª rodada da competição local.
No lance, aos 27 minutos do segundo tempo, recebeu cruzamento e subiu mais alto do que todo mundo para marcar de cabeça. Antes, na etapa inicial, teve um tento anulado pela arbitragem.
"Muito feliz em poder marcar o meu primeiro gol na Premier League. Já tinha gols pelo Forest em outras competições, mas esse teve um sabor especial, ainda mais por ser o gol da importante vitória da nossa equipe fora de casa", iniciou o jogador.
"Infelizmente o primeiro foi anulado, mas fui feliz ao aproveitar o cruzamento do meu companheiro no segundo tempo. Só tenho que agradecer a Deus e seguir trabalhando cada vez mais para seguir evoluindo por aqui", complementou.
Igor Jesus chegou ao Botafogo sem custos em meados do ano passado e rapidamente tomou conta do ataque. Ele foi peça-chave nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América. Ao todo, fez 17 gols e deu seis assistências em 59 jogos pelo Glorioso. Em julho, foi vendido ao Nottingham Forest: por lá, soma seis tentos em 18 partidas, dez como titular.
