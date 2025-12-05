Lionel Scaloni, técnico da seleção argentinaLuis Robayo / AFP
Messi ergueu o troféu de campeão do mundo com a Argentina em 2022, no Catar. O atleta mostra interesse em jogar mais uma edição do Mundial, mas reforça que a situação física será determinante para a tomada da decisão.
"Vou encarar um dia de cada vez, sendo honesto, tentando ser realista e me sentir bem. Este ano me senti muito bem", afirmou Messi em entrevista à "ESPN".
"Ter uma pré-temporada no meio, acho que isso muda tudo para mim É começar do zero e, pessoalmente, isso vai me ajudar muito", prosseguiu, citando os benefícios do calendário da Major League Soccer (MLS).
Lionel Messi ainda destacou a boa relação que tem com o técnico Scaloni. "A verdade é que temos conversado sobre isso. Ele entende, e conversamos muito sobre isso. Já faz um tempo que discutimos o assunto, e ele sempre me diz que gostaria que eu estivesse em qualquer posição em que eu esteja. Temos uma relação de muita confiança e podemos conversar sobre tudo", complementou.
