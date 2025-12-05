Copa do Mundo de 2026 será disputada nos Estados Unidos, Canadá e MéxicoDivulgação / Adidas
O supercomputador da "Opta" calculou as possibilidades das 42 seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2026. As outras seis vagas no Mundial serão definidas pelas repescagens, que serão disputadas em março.
Ainda assim, o supercomputador mostrou a probabilidade de 3,7% de chances de alguma seleção vinda da repescagem conquistar o troféu. Haiti, Curaçao e Jordânia aparecem com 0% de chance cada uma de ganhar a competição.
O sorteio dos grupos da Copa do Mundo acontece nesta sexta-feira, 5, em Washington, a partir das 14 horas (de Brasília). Os cabeças de chave são: Estados Unidos, Canadá, México, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha.
AS DEZ SELEÇÕES COM MAIS CHANCES DE TÍTULO SEGUNDO A OPTA:
1º - Espanha - 17%
2º - França - 14,1%
3º - Inglaterra - 11,8%
4º - Argentina - 8,7%
5º - Alemanha - 7,1%
6º - Portugal - 6,6%
7º - Brasil - 5,6%
8º - Holanda - 5,2%
9º - Noruega - 2,3%
10º - Colômbia - 2%
