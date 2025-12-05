Oscar não anunciou se encerrará carreira e deixará o São PauloRubens Chiri/saopaulofc
Oscar volta ao CT do São Paulo pela primeira vez desde problema no coração
Entretanto, jogador de 34 anos permanece em protocolo de repouso até o fim do ano
Meia do Juventude desperta o interesse de Botafogo e Fluminense para 2026
Apesar do rebaixamento, jogador foi um dos destaques do time gaúcho nesta temporada
Atual campeão do mundo, Lionel Scaloni analisa grupo da Argentina na Copa de 2026
Técnico reforçou que 'não há adversários fáceis' no torneio internacional
Botafogo divulga parcial de ingressos vendidos para último jogo do ano
Glorioso enfrentará o Fortaleza no próximo domingo (7), no Nilton Santos
Botafogo encaminha renovação de contrato com Marçal até 2026
Lateral-esquerdo tem sido peça importante no Glorioso nesta temporada
Ancelotti garante que Neymar disputará a Copa do Mundo 'se merecer e estiver bem'
Técnico do Brasil voltou a comentar possível presença do craque no torneio do ano que vem
Fluminense vive expectativa por casa cheia em jogo decisivo contra o Bahia
Mais de 40 mil ingressos foram vendidos para o jogo deste domingo (7)
