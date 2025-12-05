Oscar não anunciou se encerrará carreira e deixará o São PauloRubens Chiri/saopaulofc

Mais artigos de O Dia
O Dia
Oscar esteve no CT do São Paulo, nesta sexta-feira (5), para rever o elenco tricolor, mas não participou de qualquer trabalho em campo ou na academia. O meio-campista apenas circulou pelas áreas internas, ainda cumprindo o período de repouso indicado pelo departamento médico.
O jogador foi pela primeira vez no CT desde o episódio em que desmaiou durante os testes de pré-temporada para 2026. ele ficou internado no hospital e passou por exames que identificaram uma síncope vasovagal. O quadro, que provoca queda de pressão e desmaio, exige descanso até o fim do ano e mantém o camisa 8 fora de qualquer rotina esportiva.
A visita aconteceu às vésperas da viagem da equipe para Salvador, onde o São Paulo encerra o Brasileirão contra o Vitória. Oscar esteve presente somente para se despedir dos colegas.
A definição sobre o futuro do meia deve ocorrer em janeiro, com a tendência de que ele opte pela aposentadoria.