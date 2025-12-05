Oscar não anunciou se encerrará carreira e deixará o São Paulo - Rubens Chiri/saopaulofc

Publicado 05/12/2025 14:30

Oscar esteve no CT do São Paulo, nesta sexta-feira (5), para rever o elenco tricolor, mas não participou de qualquer trabalho em campo ou na academia. O meio-campista apenas circulou pelas áreas internas, ainda cumprindo o período de repouso indicado pelo departamento médico.



A visita aconteceu às vésperas da viagem da equipe para Salvador, onde o São Paulo encerra o Brasileirão contra o Vitória. Oscar esteve presente somente para se despedir dos colegas.

