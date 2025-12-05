Luis Mandaca fez dois gols e deu uma assistência em 31 jogos no Campeonato Brasileiro - Fernando Alves / ECJ

Luis Mandaca fez dois gols e deu uma assistência em 31 jogos no Campeonato BrasileiroFernando Alves / ECJ

Publicado 05/12/2025 22:55

Rio - Volante do Juventude, Luis Mandaca está na mira de Botafogo Fluminense para a próxima temporada. Ele está entre os cotados para sair do Alviverde, rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. As informações são da 'ESPN'.

Além da dupla carioca, Athletico-PR e Red Bull Bragantino estão interessados no meio-campista. Clubes da Europa e do Japão foram outros que sondaram a situação do jogador. Além da dupla carioca, Athletico-PR e Red Bull Bragantino estão interessados no meio-campista. Clubes da Europa e do Japão foram outros que sondaram a situação do jogador.

Revelado pelo Corinthians, Luis Mandaca fez boa temporada pelo Juventude, mas não conseguiu salvar o time da queda e tende a deixar o clube para gerar caixa. Valorizado, tem vínculo até o fim de 2026.

Ao todo, o volante fez dois gols e deu uma assistência em 31 jogos no Campeonato Brasileiro, sendo 28 como titular. Ele também tem capacidade para atuar aberto pelo lado esquerdo.