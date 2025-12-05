Gianni Infantino ao lado de Donald TrumpMandel Ngan / AFP

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Um tema vem chamando atenção durante o sorteio da Copa do Mundo de 2026. No evento realizado nesta sexta-feira (5), em Washington, nos Estados Unidos, internautas criticaram uma possível politização do evento em favor do presidente americano Donald Trump.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu o "Prêmio da Paz da Fifa - O Futebol Une o Mundo"  durante a cerimônia. A entidade anunciou a criação da honraria em novembro deste ano.
O presidente da entidade, Gianni Infantino, foi o responsável pelo anúncio. Trump recebeu uma medalha e também um troféu. O presidente dos Estados Unidos destacou que conseguiu encerrar algumas guerras e evitou a morte de milhões de pessoas.
"Muito obrigado. É realmente uma das maiores honras da minha vida. Muito mais que palavras podem falar. Salvamos milhões e milhões de pessoas, o Congo é um exemplo. Mais de 10 milhões de pessoas morreram, e mais de 10 iriam morrer. Índia, Paquistão e tantas outras guerras que conseguimos encerrar, outras que terminamos antes mesmo de começar", disse Donald Trump.
Veja a repercussão

       99% propaganda política pro trump 1% sorteio pic.twitter.com/ezmkPhQL3w

        — (@_aelinjoonie) December 5, 2025
 
 