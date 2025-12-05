Gianni Infantino ao lado de Donald Trump - Mandel Ngan / AFP

Gianni Infantino ao lado de Donald TrumpMandel Ngan / AFP

Publicado 05/12/2025 15:36 | Atualizado 05/12/2025 18:07

Rio - Um tema vem chamando atenção durante o sorteio da Copa do Mundo de 2026. No evento realizado nesta sexta-feira (5), em Washington, nos Estados Unidos, internautas criticaram uma possível politização do evento em favor do presidente americano Donald Trump.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu o "Prêmio da Paz da Fifa - O Futebol Une o Mundo" durante a cerimônia. A entidade anunciou a criação da honraria em novembro deste ano.

O presidente da entidade, Gianni Infantino, foi o responsável pelo anúncio. Trump recebeu uma medalha e também um troféu. O presidente dos Estados Unidos destacou que conseguiu encerrar algumas guerras e evitou a morte de milhões de pessoas.

"Muito obrigado. É realmente uma das maiores honras da minha vida. Muito mais que palavras podem falar. Salvamos milhões e milhões de pessoas, o Congo é um exemplo. Mais de 10 milhões de pessoas morreram, e mais de 10 iriam morrer. Índia, Paquistão e tantas outras guerras que conseguimos encerrar, outras que terminamos antes mesmo de começar", disse Donald Trump.

Veja a repercussão

A opinião sobre Trump sempre polarizada como tudo que envolve política hoje em dia. Mas independente da opinião de cada um, era só para ser um sorteio da Copa do Mundo e não uma propaganda política. — Reinaldo Júnior (@Reinaldo_01) December 5, 2025 Sorteio da copa do mundo: 99% propaganda política pro trump 1% sorteio pic.twitter.com/ezmkPhQL3w — (@_aelinjoonie) — (@_aelinjoonie) December 5, 2025

Estou na dúvida se estou assistindo o sorteio da Copa do Mundo ou se tô vendo uma programa eleitoral pro Trump pic.twitter.com/ra5oLEbMaw — FLMENGO em Baixa Qualidade (Fla100Qualidade) December 5, 2025

Vou processar a FIFA por propaganda enganosa.



Me prometeram sorteio dos grupos da Copa, e entregaram uma cerimônia de puxa-saquismo pro Trump e show de música.



1h10 já e não aconteceu nada útil neste evento. — Futebol na TV (futnatv) December 5, 2025 a fifa dedicando um “prêmio da paz” e praticamente 15 minutos do sorteio da copa do mundo pro trump é uma das coisas mais ridículas que já vi kkkk — giovana (@giiovanaromania) December 5, 2025