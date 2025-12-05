Gianni Infantino ao lado de Donald TrumpMandel Ngan / AFP
A opinião sobre Trump sempre polarizada como tudo que envolve política hoje em dia. Mas independente da opinião de cada um, era só para ser um sorteio da Copa do Mundo e não uma propaganda política.— Reinaldo Júnior (@Reinaldo_01) December 5, 2025
Sorteio da copa do mundo:
99% propaganda política pro trump 1% sorteio pic.twitter.com/ezmkPhQL3w— (@_aelinjoonie) December 5, 2025
Estou na dúvida se estou assistindo o sorteio da Copa do Mundo ou se tô vendo uma programa eleitoral pro Trump pic.twitter.com/ra5oLEbMaw— FLMENGO em Baixa Qualidade (Fla100Qualidade) December 5, 2025
Vou processar a FIFA por propaganda enganosa.— Futebol na TV (futnatv) December 5, 2025
Me prometeram sorteio dos grupos da Copa, e entregaram uma cerimônia de puxa-saquismo pro Trump e show de música.
1h10 já e não aconteceu nada útil neste evento.
a fifa dedicando um “prêmio da paz” e praticamente 15 minutos do sorteio da copa do mundo pro trump é uma das coisas mais ridículas que já vi kkkk— giovana (@giiovanaromania) December 5, 2025
Sorteio da copa do mundo virou propaganda política agr pic.twitter.com/pstke079cG— arthurkwz (arthurkwz93274) December 5, 2025
