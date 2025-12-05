Marcelo Real MadridReprodução / Instagram
Marcelo lamenta não ter atuado ao lado de Mbappé no Real Madrid
Ídolo do Real Madrid elogia o atacante francês
Técnico do Haiti pede 'piedade' do Brasil na Copa do Mundo: 'Não vai ser fácil'
Haitianos voltam a disputar a competição após 52 anos
Campeões, Bebeto e Cafu analisam grupo do Brasil na Copa do Mundo de 2026
Seleção enfrentará Escócia, Haiti e Marrocos na fase inicial do torneio internacional
Ancelotti avalia adversários do Brasil na Copa de 2026 e ressalta: 'Temos que ter cuidado'
Seleção caiu no Grupo C junto com Marrocos, Escócia e Haiti
Brasil pode pegar europeu na segunda fase e ter Argentina na semifinal
Caso não confirme favoritismo, caminho da Seleção pode ter campeões mundiais na quarta
Grupo do Brasil na Copa do Mundo de 2026 gera memes na Web; confira
Seleção terá Escócia, Haiti e Marrocos pela frente na fase inicial do torneio internacional
