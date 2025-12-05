Marcelo Real Madrid - Reprodução / Instagram

Publicado 05/12/2025 17:47

Rio - Um dos maiores ídolos do Real Madrid, Marcelo rasgou elogios para Kylian Mbappé. Em entrevista ao jornal "AS", o ex-lateral afirmou que gostaria de ter dividido campo com o atacante francês e lamentou que ele "chegou um pouco tarde".

"É impressionante. (Mbappé) tem qualidade, força, dedicação e faz gols. Eu queria muito ter jogado com ele", disse Marcelo, que fez uma parceria de sucesso ao lado de Cristiano Ronaldo com a conquista de quatro Ligas dos Campeões.

Ídolo do Real Madrid e do Fluminense, o ex-jogador destacou que se sente orgulhoso por ser reconhecido no futebol e que nunca se enxergou como uma lenda. Além disso, citou três jogadores com quem gostaria de ter dividido o campo: Diego Maradona, Zinedine Zidane e Kylian Mbappé.

Por fim, Marcelo também foi questionado sobre o treinador Carlo Ancelotti, da seleção brasileira. O ex-jogador aprovou o trabalho do italiano, com quem trabalhou junto no Real Madrid durante a carreira, no comando do Brasil.

"Vejo os torcedores o apoiando. Eu também (apoio). Ele está com a minha seleção e espero que vença. Ancelotti tem aura, fiquem de olho", completou.