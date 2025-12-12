Maria Clara Pacheco ao lado de Caio Bonfim - Alexandre Loureiro/COB

Maria Clara Pacheco ao lado de Caio BonfimAlexandre Loureiro/COB

Publicado 12/12/2025 00:18

Maria Clara Pacheco, do taekwondo, e o marchador Caio Bonfim foram consagrados nesta quinta-feira como atletas do ano no Prêmio Brasil Olímpico, organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) desde 1999. Também concorrente ao prêmio principal, a boxeadora Rebeca Lima foi escolhida a revelação do ano.



Esta é a primeira vez após cinco anos que o prêmio feminino de Atleta do Ano não é entregue a Rebeca Andrade, que não participou de competições neste ano para cuidar da saúde física e mental. Além de Rebeca Lima, as concorrentes de Maria Clara foram a skatista Rayssa Leal, tetracampeã da liga mundial de skate street, e a ponteira Gabi Guimarães, líder da seleção brasileira de vôlei e bronze no Mundial deste ano.



"É um motivo de muito orgulho, o taekwondo do Brasil está virando uma potência, e é uma honra estar fazendo parte disso. Mas não isso que eu vim falar, quero agradecer as pessoas que me apoiaram. A gente passou por muita coisa até chegar aqui", disse Maria Clara.



A conquista e o reconhecimento da paulista de 22 anos vieram em meio a um drama particular. Ao receber o prêmio, muito emocionada, ela revelou que teve de lidar com a internação da mãe enquanto iniciava sua jornada vitoriosa vencendo o Grand Prix de Charlotte, em junho.



"Foi um ano muito difícil para meus pais. Minha mãe enfrentou dificuldades de saúde. Antes de eu ir para o Grand Prix de Charlotte, minha mãe ficou internada. Eu tinha duas opções. Ou eu ficava como ela e não competia, ou ia competir. Meu treinador falou: 'você não pode fazer nada por ela lá'. Ates de ir para os EUA, eu perguntei se ela queria algum presente. Ela disse que queria uma medalha de ouro. Eu não acreditava que ia conseguir, mas consegui. Levei isso como uma tradição até o Mundial", contou.



Na premiação masculina, Caio Bonfim foi o vencedor pela segunda vez depois de ser eleito no ano passado, na esteira da medalha de bronze conquistada nos 20 km em Paris-2024. No Mundial deste ano, em Tóquio, foi ouro na mesma prova em que foi vice nos Jogos Olímpicos e ainda conquistou a prata nos 35 km.



"Quando conquistei esse prêmio no ano passado achei que seria o único. Esse ano foi muito especial, de muita gratidão e muitas pessoas envolvidas", disse o campeão mundial ao receber a honraria pela segunda vez.



Desta vez, o palco em que Caio esteve foi ocupado pouco antes por sua mãe e treinadora, Gianetti Bonfim, eleita a melhor técnica do ano. "As pessoas perguntam se sou treinando por meu pai ou minha mãe. Sou treinado pelos dois, mas minha mãe quem fez eu desenvolver minha parte técnica."



Os concorrentes de Caio eram Henrique Marques, do taekwondo, o surfista Yago Dora e o mesatenista Hugo Calderano. Marques, 21, se tornou o primeiro brasileiro campeão mundial da modalidade, em Wuxi, na China, na categoria até 80kg. Não à toa, seu treinador, Diego Guimarães, foi eleito o melhor do ano. "Surgiu de um projeto social que minha mãe me ajudou a fundar no quintal de casa. Conseguimos vagas olímpicas treinando nesse espaço", comentou o técnico.



Dora, por sua vez, foi campeão da WSL, liga mundial de surfe, e ampliou o domínio da Brazilian Storm. Já Hugo Calderano venceu a Copa do Mundo, título importantíssimo e inédito para o Brasil, mesmo que não seja o principal do tênis de mesa. A competição mais importante da modalidade é o Campeonato Mundial, no qual Calderano foi prata, outro feito louvável, pois nunca um mesatenista não asiático havia chegado a uma final do torneio.

OUTROS PRÊMIOS

O COB entregou prêmios para o melhor atleta de cada modalidade (lista abaixo) e também escolheu uma revelação da temporada: a boxeadora Rebeca Lima. Aos 25 anos, a carioca cumpriu, em 2025, as expectativas nela depositadas em razão de sua evolução ao longo das últimas temporadas.



Não sentiu a pressão de despontar como potencial sucessora de Bia Ferreira na categoria peso-leve (até 60kg) e foi medalhista de ouro no Mundial de Boxe em Liverpool, na Inglaterra. Perdeu o primeiro round da final contra a polonesa Aneta Rygielska, mas virou para ser campeã na decisão dos juízes.



Tomada pelo espírito olímpico, a premiação trouxe as tradicionais honrarias aos feitos mensurados por fatores além das medalhas e taças. A equipe de remo quatro sem, formada por Andrei Alves, Diogo Gonçalves, Kayki Siqueira e Miguel Marques, recebeu o Prêmio Vanderlei Cordeiro de Lima por levar o Brasil à terceira colocação dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção mesmo com um remo quebrado.



O lendário velejador Robert Scheidt, dono de dois ouros, duas pratas e um bronze olímpico, foi outro premiado da noite. Ele foi homenageado e reconhecido por sua contribuição ao esporte brasileiro ao receber o Troféu Adhemar Ferreira da Silva.



A seleção de ginástica rítmica, que encantou o Brasil com feitos inéditos aos som de Evidências, de Chitãozinho e Xororó, também saiu da Cidade das Artes premiadas. Nicole Pircio, Maria Paula Carminha, Eduarda Arakaki, Sofia Madeira e Mariana Gonçalves receberam o prêmio de melhor equipe.

VEJA OS VENCEDORES DO PRÊMIO BRASIL OLÍMPICO:

Atletas do ano: Caio Bonfim (marcha atlética) e Maria Clara Pacheco (taekwondo)



Atleta revelação: Rebeca Lima (boxe)



Clube destaque: Esporte Clube Pinheiros.



Prêmio Vanderlei Cordeiro de Lima: Equipe de remo Quatro Sem (Andrei Alves, Diogo Gonçalves, Kayki Siqueira e Miguel Marques)



Atletas da torcida: Gabi Guimarães (vôlei) e João Fonseca (tênis).



Destaque Pan-Americano Júnior: Stephanie Balduccini (natação)



Destaque Jogos da Juventude: Clarisse Rocha Valim (judô) e David Souza de Lima (atletismo).



Troféu Adhemar Ferreira da Silva: Robert Scheidt (vela)



Melhor treinador: Diego Guimarães (taekwondo) e Gianetti Bonfim (marcha atlética).



Equipe do ano: Seleção de ginástica rítmica (Nicole Pircio, Maria Paula Carminha, Eduarda Arakaki, Sofia Madeira e Mariana Gonçalves)

PRÊMIOS POR MODALIDADE

Águas Abertas: Ana Marcela Cunha



Atletismo: Caio Bonfim



Badminton: Juliana Viana



Basquete 3x3: Gabriela Guimarães



Basquete 5x5: Yago dos Santos



Beisebol: Victor Coutinho



Boxe: Rebeca Lima



Canoagem Slalom: Ana Sátila



Canoagem Velocidade: Gabriel Assunção e Jacky Godmann



Ciclismo BMX Freestyle: Gustavo de Oliveira ‘Bala Loka’



Ciclismo BMX Racing: Paola Reis



Ciclismo Estrada: Tota Magalhães



Ciclismo Mountain Bike: Ulan Galinski



Ciclismo Pista: João Vitor da Silva



Cricket: Laura Cardoso



Desportos na Neve: Lucas Pinheiro Braathen



Desportos no Gelo: Nicole Silveira



Escalada Esportiva: Anja Kohler



Esgrima: Isabela Carvalho



Flag Football: Karol Souza



Futebol: Marta



Ginástica Artística: Flávia Saraiva



Ginástica de Trampolim: Camilla Gomes



Ginástica Rítmica: Nicole Pircio, Maria Paula Carminha, Eduarda Arakaki, Sofia Madeira e Mariana Gonçalves



Golfe: Fred Biondi



Handebol: Bruna de Paula



Hipismo Adestramento: João Victor Oliva



Hipismo Completo: Marcio Jorge



Hipismo Salto: Stephan Barcha



Hóquei sobre Grama: Yuri Van Der Heijden



Judô: Daniel Cargnin



Lacrosse: Titus Chapman



Levantamento de Pesos: Laura Amaro



Nado Artístico: Gabriela Regly



Natação: Guilherme Caribé



Pentatlo Moderno: Jhon Xavier



Polo Aquático: João Fernandes



Remo: Beatriz Tavares



Remo Costal: David Faria de Souza



Rugby 7: Thalia Costa



Saltos Ornamentais: Anna Lúcia dos Santos e Luana Lira



Skateboarding: Rayssa Leal



Softbol: Mayra Sayumi Akamine



Squash: Diego Gobbi



Surfe: Yago Dora



Taekwondo: Maria Clara Pacheco



Tênis: João Fonseca



Tênis de Mesa: Hugo Calderano



Tiro com Arco: Marcus D’Almeida



Tiro Esportivo: Felipe Wu



Triathlon: Miguel Hidalgo



Vela: Mateus Isaac



Vôlei de Praia: Carol Solberg e Rebecca



Voleibol: Gabi Guimarães



Wrestling Greco-Romana: Pedro Henrique Rodrigues



Wrestling Livre: Eduarda BatistaMaria Clara Pacheco, do taekwondo, e o marchador Caio Bonfim foram consagrados nesta quinta-feira, 11, como atletas do ano no Prêmio Brasil Olímpico, organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) desde 1999. Também concorrente ao prêmio principal, a boxeadora Rebeca Lima foi escolhida a revelação do ano.