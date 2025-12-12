Musa do Olimpia, Milva Ortellado - Reprodução / Instagram

12/12/2025

Rio - A musa do Olimpia, Milva Ortellado, afirmou que quanto mais conhece os homens mais se sente feliz de estar solteira. A beldade explicou que a situação tem a ver com uma característica comum que ela vê nos homens com quem se relacionou.

"Porque os homens mentem muito, e sempre que tenho um pressentimento é porque vou acabar descobrindo as mentiras deles", disse em entrevista ao site "Popular".

Dona de um corpo escultural, Milva Ortellado faz muito sucesso no Instagram (@milvaortelladopy). Apesar das críticas, a beldade acredita que existam homens com um caráter diferente.

“Recebi muitos comentários depois da minha publicação, haha. As pessoas me perguntaram por que eu a publiquei, mas continuo afirmando que não estou generalizando nem dizendo que todos os homens são iguais”, concluiu.