Musa do Olimpia afirma que prefere ficar solteira e explica: 'Homens mentem muito'
Milva Ortellado tem mais de 138 mil seguidores no Instagram
Jornal espanhol destaca classificação do Flamengo para final: 'Luis Enrique tem um problema'
Rubro-Negro irá decidir o Intercontinental com o PSG
Arrascaeta vê maturidade de elenco do Flamengo como trunfo para final contra o PSG
Equipes vão se encarar na decisão do Intercontinental nesta quarta (17)
Pedro celebra retorno e se coloca à disposição para disputar final: 'Confiante para ajudar'
Atacante, de 28 anos, entrou aos 40 minutos do segundo tempo em partida contra o Pyramids
Thiago Silva relembra relação entre Neymar e Mbappé no PSG e lamenta: 'Foi decepcionante'
Jogadores chegaram juntos ao clube de Paris em 2017
Filipe Luís destaca bola área do Flamengo e foca no PSG: 'Com humildade, tentar fazer história'
Treinador viu resultado justo diante do Pyramids
Luis Enrique exalta Flamengo e prevê jogo difícil: 'Futebol muito bom e experiência'
Espanhol afirmou que distância entre europeus e sul-americanos diminuiu
