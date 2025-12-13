Luis Enrique em vitória do PSGAFP

França - Depois da vitória sobre o Metz por 3 a 2, no Campeonato Francês, neste sábado, o técnico do PSG, Luis Enrique, abordou a disputa entre sua equipe e o Flamengo na final do Intercontinental, que irá acontecer na próxima quarta-feira (17). O espanhol destacou a qualidade da equipe brasileira.
"Todos conhecemos as qualidades deles, já que os vimos jogar neste verão no Mundial de Clubes. Será muito difícil; eles jogam um futebol muito bom e têm experiência", afirmou o técnico.
Luis Enrique, que já viu sua equipe ser derrotada pelo Botafogo no meio do ano no Mundial de Clubes, afirmou que distância de nível entre os clubes europeus e os sul-americanos não é mais tão elevada.
"Da última vez que joguei esta partida, houve uma grande diferença. Desta vez será diferente; vamos jogar contra uma das melhores equipes do mundo. Será difícil, mas isso é uma motivação, porque é uma oportunidade para o PSG", disse.
Em 2015, quando treinava o Barcelona, Luis Enrique foi campeão da Liga dos Campeões e comandou o time catalão no Mundial de Clubes. O River Plate, vencedor da Libertadores, perdeu por 3 a 0 na final.