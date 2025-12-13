Luis Enrique em vitória do PSGAFP
Luis Enrique exalta Flamengo e prevê jogo difícil: 'Futebol muito bom e experiência'
Espanhol afirmou que distância entre europeus e sul-americanos diminuiu
Arsenal sofre contra lanterna em casa, mas volta a vencer pelo Campeonato Inglês
Wolverhampton sofreu sua 14ª derrota na competição
Santos fica surpreso, mas compreende demora de Neymar para renovar contrato
Atacante, de 33 anos, deve ampliar vínculo até o meio de 2026
Musa do Olimpia dá dicas para relacionamentos: 'Não idealizar pessoas'
Milva Ortellado tem mais de 139 mil seguidores no Instagram
Léo Pereira vê Flamengo pronto para a final e destaca 'aprendizado' no Mundial de Clubes
Zagueiro marcou na vitória sobre o Pyramids
PSG poupa titulares e vence o Metz antes da decisão do Intercontinental com o Flamengo
Time de Luis Enrique chega embalado para a final
