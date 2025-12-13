Luis Enrique no jogo entre PSG e TottenhamFranck Fife / AFP
O PSG também teve desfalques importantes. Marquinhos ficou fora por conta de uma lesão muscular, Dembélé não atuou devido a um quadro de virose, e o lateral-direito Hakimi segue em recuperação de uma lesão no tornozelo, com retorno previsto apenas para 2026.
Mesmo com a formação mista, o time parisiense controlou amplamente o primeiro tempo, encerrando a etapa inicial com mais de 70% de posse de bola. O domínio se transformou em vantagem aos 31 minutos, quando Gonçalo Ramos aproveitou cruzamento de Kang-in Lee para abrir o placar.
O segundo gol saiu aos 39. Ndjantou recebeu passe de Mbaye e apenas empurrou para o fundo da rede. O Metz ainda conseguiu reagir antes do intervalo, aos 42, quando Deminguet aproveitou o rebote e finalizou forte para diminuir.
Na volta do intervalo, o PSG passou a utilizar mais peças do elenco principal e voltou a ampliar aos 18. Doué arrancou em velocidade, invadiu a área e marcou o terceiro gol da equipe visitante. O Metz ainda pressionou na reta final e voltou a marcar com Tsitaishvili, mas não conseguiu evitar a vitória parisiense.
Com o resultado, o Paris Saint-Germain passa a focar no duelo com o Flamengo na decisão da Copa Intercontinental, marcada para esta quarta-feira, às 14h (de Brasília).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.