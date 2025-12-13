Liverpool conseguiu vitória pelo Inglês - Divulgação / Liverpool

Liverpool conseguiu vitória pelo InglêsDivulgação / Liverpool

Publicado 13/12/2025 15:12

Inglaterra - Após uma crise com o técnico Arne Slot, que colocou em xeque seu futuro no clube, Mohamed Salah voltou a ser relacionado pelo Liverpool e contribuiu com sua equipe na vitória sobre o Brighton por 2 a 0. O egípcio, que foi acionado ainda no primeiro tempo, deu o passe para o segundo gol de Ekitiké na partida.

Depois de atuar apenas 45 minutos desde que perdeu a titularidade na equipe vermelha, depois da derrota para o holandês PSV, Salah contou com uma lesão do lateral Joe Gomez, logo aos 26 minutos do primeiro tempo, para entrar em campo.

Incomodado em passar três jogos na reserva, o artilheiro e ídolo egípcio chegou a dizer que "alguém não me quer no clube", referindo-se a Slot, e nem sequer viajou para a Itália na vitória sobre a Inter de Milão, na terça-feira, pela Champions League. Após conversar com o treinador, ele voltou a ser opção neste sábado, antes de viajar para defender o Egito na Copa Africana.

Disposto a encerrar a má fase e colocar uma pedra na recente polêmica, o ídolo do Liverpool foi participativo, criou jogadas, exigiu boa defesa de Verbruggen em finalização e cobrou o escanteio que resultou no segundo gol de Ekitiké, no início do segundo tempo. Antes, logo no minuto inicial do primeiro tempo, o francês já havia colocado os anfitriões em vantagem.



Em recuperação na Premier League, o atual campeão inglês, que teve o goleiro Alisson como titular, chegou a 26 pontos na tabela com o resultado deste sábado, no estádio Anfield, e ocupa provisoriamente a sexta posição. O Brighton segue com 23.