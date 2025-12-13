Ênio, jogador do BotafogoDivulgação

A Chapecoense fechou na última sexta-feira (12) a contratação do atacante Ênio, revelado pelo Botafogo. O jogador de 24 anos pertence ao Juventude e chega ao Verdão do Oeste por empréstimo, com opção de compra. O atleta deve ser anunciado oficialmente neste sábado (13), com apresentação prevista para os próximos dias. A informação foi divulgada pelo "GE".
Ênio é o primeiro reforço da equipe catarinense para a próxima temporada. A tendência é que a Chapecoense anuncie ao menos mais dois jogadores até a próxima semana. A estreia do atacante pelo clube pode acontecer contra o Brusque, pela primeira rodada do Campeonato Catarinense, no dia 7 de janeiro. Em 2026, a Chape também disputará o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Sudeste.

O atacante chegou ao Juventude nesta temporada e, pelo clube gaúcho, disputou 36 partidas, marcou quatro gols e deu uma assistência. No Campeonato Brasileiro, foi um dos artilheiros da equipe, com três tentos, atrás apenas de Gabriel Taliari, com oito, e de Emerson Batalla, com quatro.
Revelado pelo Botafogo, Ênio estreou no futebol profissional em 2020 e permaneceu no clube até 2022, quando foi emprestado e posteriormente vendido ao RWD Molenbeek, da Bélgica. Pelo time carioca, disputou 32 partidas, marcou dois gols e deu duas assistências.