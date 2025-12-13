Ênio, jogador do Botafogo - Divulgação

Publicado 13/12/2025 11:15

Ênio é o primeiro reforço da equipe catarinense para a próxima temporada. A tendência é que a Chapecoense anuncie ao menos mais dois jogadores até a próxima semana. A estreia do atacante pelo clube pode acontecer contra o Brusque, pela primeira rodada do Campeonato Catarinense, no dia 7 de janeiro. Em 2026, a Chape também disputará o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Sudeste.O atacante chegou ao Juventude nesta temporada e, pelo clube gaúcho, disputou 36 partidas, marcou quatro gols e deu uma assistência. No Campeonato Brasileiro, foi um dos artilheiros da equipe, com três tentos, atrás apenas de Gabriel Taliari, com oito, e de Emerson Batalla, com quatro.