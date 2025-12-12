Logo do 'Esporte Espetacular' - Reprodução

Publicado 12/12/2025 22:27

Rio - A Globo anunciou mudanças no 'Esporte Espetacular' para 2026. O apresentador Fernando Fernandes deixará a função no estúdio para se dedicar com mais intensidade às reportagens do programa. Ele voltará às grandes expedições e desafios ao ar livre, trazendo novas histórias, uma de suas marcas registradas e que o público já teve oportunidade de acompanhar anteriormente.



"Estar no estúdio semanalmente foi uma das experiências mais incríveis que já vivi. Aprendi muito. Eu tenho a aventura na veia, gosto de me desafiar e de compartilhar essas vivências com o público. Isso é parte de quem eu sou", iniciou o atleta.

"Com mais tempo para explorar novas expedições e desafios, o público vai ver não só mais matérias minhas, mas também seguirei visitando o estúdio para matar as saudades da minha amiga Karine e para dividir tudo o que eu viver por aí", complementou.

A apresentadora Karine Alves, que desde março dividia a ancoragem com Fernando Fernandes, seguirá no comando do 'Esporte Espetacular'.