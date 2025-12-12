Salah soma cinco gols e três assistências em 19 jogos pelo Liverpool nesta temporadaAFP
Após polêmica, Salah será relacionado no Liverpool para encarar o Brighton
Atacante estará à disposição para entrar em campo neste sábado (13), em Anfield
Marquinhos pode desfalcar o PSG na final da Copa Intercontinental
Time francês enfrentará Flamengo ou Pyramids (Egito) na decisão do torneio internacional
Em parceria com grife, Botafogo comete gafe e lança camisa com erro ortográfico
Apesar do problema, as peças foram esgotadas rapidamente
Vasco anuncia renovação de Rayan até dezembro de 2028
Atacante é um dos protagonistas do time comandado por Fernando Diniz
Para contratar Gabigol, Santos tenta negociar ex-Botatogo mas tem dificuldade
Tiquinho Soares, de 34 anos, recebe salário considerado elevado
Grêmio oficializa contratação do técnico Luís Castro, ex-Botafogo
Português assinou vínculo com o Tricolor Gaúcho até 2027
