Publicado 12/12/2025 14:12





Rio - A crise envolvendo o treinador do Liverpool, Arne Slot, e Mohamed Salah teve mais um capítulo nesta sexta-feira. O holandês afirmou que irá ter uma conversa com o egípcio e o resultado desse bate-papo será fundamental para definir o futuro do craque nos Reds.





"Eu vou ter uma conversa com o Mo [Salah] nesta manhã, e o resultado dessa conversa determinará como será amanhã (sábado). O que eu preciso é uma conversa com ele e acho que a próxima vez que eu falar com o Mo deve ser com ele e não aqui. Vocês podem continuar tentando, mas não tem muito mais o que dizer. Essa conversa determinará como as coisas serão", afirmou o comandante.

Após ficar três jogos sem ser titular, Salah fez críticas ao técnico do Liverpool. Com as declarações, o egípcio acabou sendo cortado do compromisso contra a Inter de Milão, pela Liga dos Campeões. Neste sábado, o Liverpool enfrenta o Brighton, pelo Campeonato Inglês.

"Nós nos falamos muito na última semana, depois do jogo contra o Sunderland. Acho que tiveram muitas conversas entre nossos representantes e os dele, entre nossos representantes e ele, e entre eu e ele. E hoje (sexta) eu vou falar com ele de novo", disse o técnico Arne Slot.