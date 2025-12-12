Arne Slot é o técnico do LiverpoolPaul Ellis / AFP
Leia mais: Depois de ajudar Inter contra o rebaixamento, Abel Braga é confirmado como diretor técnico
Leia mais: Real Madrid e Chelsea têm interesse na contratação de zagueiro convocado por Dorival
Agora você pode ler esta notícia off-line
Arne Slot é o técnico do LiverpoolPaul Ellis / AFP
Treinador do Liverpool afirma que vai ter conversa decisiva com Salah
Atacante pode se despedir do clube na próxima janela
Torcedores acusam Fifa de traição em preços dos ingressos da Copa de 2026
Entidade não cumpre promessa de colocar bilhetes mais acessíveis e gera revolta
Depois de ajudar Inter contra o rebaixamento, Abel Braga é confirmado como diretor técnico
Presidente Alessandro Barcellos fez o anúncio nesta sexta-feira (12)
Real Madrid e Chelsea têm interesse na contratação de zagueiro convocado por Dorival
Jogador, de 23 anos, atua no futebol inglês
Soteldo vira dúvida no Fluminense para jogo decisivo contra o Vasco na Copa do Brasil
Jogador venezuelano sentiu dores no quadril esquerdo
Musa do Olimpia afirma que prefere ficar solteira e explica: 'Homens mentem muito'
Milva Ortellado tem mais de 138 mil seguidores no Instagram
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.