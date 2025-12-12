Vasco venceu o Fluminense pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

dois gols de diferença no domingo (14), às 20h30. Para chegar à final, o Tricolor, entretanto, terá de vencer pela primeira vez o rival no torneio de mata-mata.

Afinal, além do 2 a 1 de virada, em 2025, o Cruz-Maltino saiu invicto nas outras quatro vezes em duas edições de Copa do Brasil em que os dois se encontraram.



Em 2000, O Fluminense até se classificou no duelo pelas oitavas de final, mas foi com dois empates e graças ao critério de desempate de gol marcado como visitante. No Maracanã, os rivais ficaram no 1 a 1 e, em são Januário, em 2 a 2.

Já em 2006, o Vasco saiu vencedor no confronto de ida, por 1 a 0, e depois garantiu a vaga na final da Copa do Brasil com um empate em 1 a 1.

Agora, o Tricolor terá de mudar esse retrospecto negativo para conseguir sair da desvantagem e não repetir o que aconteceu há 19 anos. Se vencer por um gol de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis.



"Quem pensa que a Copa são 90 minutos está equivocado. É claro que queremos ganhar. Não podemos ficar com o resultado. Temos que corrigir ações pontuais, como transições, um contra um. É ajustar para os próximos 90 minutos para dar a volta por cima no mata-mata", afirmou o técnico Luis Zubeldía.