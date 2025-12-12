Vegetti marcou o gol da vitória do Vasco sobre o Fluminense na Copa do BrasilMatheus Lima/Vasco
Fluminense falha no fim e vê roteiro se repetir na Copa do Brasil
Tricolor também deixou empate escapar nos acréscimos contra o Bahia, nas quartas de final
Fluminense falha no fim e vê roteiro se repetir na Copa do Brasil
Tricolor também deixou empate escapar nos acréscimos contra o Bahia, nas quartas de final
Zubeldía analisa derrota do Fluminense para o Vasco e vê partida parelha
Tricolor perdeu para o Cruz-Maltino e ficou em desvantagem na semifinal da Copa do Brasil
Thiago Silva lamenta derrota do Fluminense e destaca: 'Paramos de jogar'
Tricolor viu o Vasco abrir vantagem por uma vaga na final da Copa do Brasil
Fluminense adota otimismo em relação a contratação de Nino
Zagueiro, de 28 anos, defende o Zenit
Vaza imagem que mostra novos uniformes do Fluminense
A Puma será a fornecedora de material esportivo do Tricolor a partir de 2026
Peñarol tem interesse de renovar empréstimo de David Terans, junto ao Fluminense
Jogador, de 31 anos, tem contrato somente até o fim de 2026 com o Tricolor
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.