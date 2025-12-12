Vegetti marcou o gol da vitória do Vasco sobre o Fluminense na Copa do Brasil - Matheus Lima/Vasco

Publicado 12/12/2025 08:00 | Atualizado 12/12/2025 08:06

Rio - Parece filme repetido, mas não é. O Fluminense vai precisar se superar mais uma vez para chegar à final da Copa do Brasil. Assim como aconteceu nas quartas de final diante do Bahia, o Tricolor falhou no fim da partida e deixou o empate escapar. Agora, precisa vencer para se classificar.

O roteiro foi semelhante. No jogo de ida das quartas de final contra o Bahia, o Fluminense segurava o empate sem gols, quando sofreu o gol de Luciano Juba, aos 41 minutos do segundo tempo. No lance, o Esquadrão de Aço bateu falta rápida e pegou a defesa tricolor desorganizada.

A história se repetiu contra o Vasco. O Fluminense chegou a abrir o placar no segundo tempo, mas recuou na etapa final e permitiu a reação do rival, que empatou. O clássico caminhava para terminar empatado, quando Rayan cobrou falta rápido e pegou a defesa tricolor fora de posição.

Assim como aconteceu contra o Bahia, o Fluminense precisará vencer por dois gols de diferença para se classificar. Na fase anterior, o Tricolor conseguiu a vitória por 2 a 0, com gols de Canobbio e Thiago Silva, e se classificou para a semifinal. Agora, vale vaga na decisão.

O Fluminense volta a enfrentar o Vasco no próximo domingo (14), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. O Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença, enquanto o Cruz-Maltino joga pelo empate. Em caso de vitória por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.