Soteldo virou dúvida para o jogo de volta da semifinal da Copa do BrasilLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 12/12/2025 12:30

Rio - O Fluminense pode ter um desfalque para o jogo de volta contra o Vasco, domingo (14), pela semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã. O atacante Soteldo sentiu dores no quadril e será reavaliado nesta sexta-feira (12), no CT Carlos Castilho.

Soteldo se machucou sozinho e foi substituído por Keno aos nove minutos do segundo tempo. O atacante venezuelano foi escolhido para substituir Canobbio, que estava suspenso. O uruguaio ficará novamente à disposição para o jogo de volta.

Contratado na última janela de transferências, Soteldo custou 5,4 milhões de dólares (cerca de R$ 30 milhões) por 50% dos direitos econômico. Desde que chegou, o atacante venezuelano atuou em 22 jogos, marcou dois gols e deu uma assistência.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (14), às 20h30 (de Brasília), contra o Vasco, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Com a derrota por 2 a 1 na partida de ida, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à final. Em caso de vitória por um gol, a decisão será nos pênaltis.