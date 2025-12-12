Everaldo em treino do FluMarina Garcia / Fluminense F.C.

Rio - O narrador Galvão Bueno foi responsável por comandar a transmissão da Prime Vídeo no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil entre Vasco e Fluminense, na última quinta-feira, no Maracanã. A lenda do jornalismo esportivo, com seu jeito peculiar, ironizou o desempenho de Everaldo no clássico.
"Eve apanha muito da bola. As vezes a bola dá uma surra nele. Ele tenta o domínio e a bola escapa", afirmou Galvão Bueno, após um erro do camisa 9 do Fluminense.
Contratado pelo Fluminense no começo do ano, Everaldo, de 34 anos, é um dos jogadores mais criticados pelos torcedores do clube carioca. Ele não marca desde o dia 2 de agosto, na vitória sobre o Grêmio no Maracanã, pelo Brasileiro. No total são 20 partidas de jejum.
Na temporada de 2025, Everaldo entrou em campo em 57 jogos pelo Fluminense, anotou oito gols e deu três assistências pelo Tricolor.