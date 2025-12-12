Everaldo em treino do FluMarina Garcia / Fluminense F.C.
Galvão Bueno ironiza desempenho de atacante do Fluminense: 'A bola dá uma surra nele'
Jogador, de 34 anos, não marca há mais de quatro meses
Soteldo vira dúvida no Fluminense para jogo decisivo contra o Vasco na Copa do Brasil
Jogador venezuelano sentiu dores no quadril esquerdo
Fluminense precisará de feito inédito contra o Vasco na Copa do Brasil
Após perder jogo de ida, Tricolor terá de mudar retrospecto negativo contra rival
Fluminense falha no fim e vê roteiro se repetir na Copa do Brasil
Tricolor também deixou empate escapar nos acréscimos contra o Bahia, nas quartas de final
Zubeldía analisa derrota do Fluminense para o Vasco e vê partida parelha
Tricolor perdeu para o Cruz-Maltino e ficou em desvantagem na semifinal da Copa do Brasil
Thiago Silva lamenta derrota do Fluminense e destaca: 'Paramos de jogar'
Tricolor viu o Vasco abrir vantagem por uma vaga na final da Copa do Brasil
