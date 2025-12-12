Murillo em jogo com o Nottingham Forest - Divulgação / Nottingham Forest

Publicado 12/12/2025 13:00

Rio - O zagueiro Murillo, de 23 anos, que atua no Nottingham Forest, da Inglaterra, está sendo avaliado por clubes gigantes na Europa. De acordo com informações do jornal inglês "Daily Mirror", o Chelsea e o Real Madrid estão avaliando uma investida pelo brasileiro no fim da atual temporada no Velho Continente.

Porém, o clube inglês não deseja se desfazer de Murillo facilmente. De acordo com a publicação, o Nottingham Forest avalia o atleta em algo em torno de 62 milhões de euros (cerca de R$ 394,23 milhões), um valor considerado elevado para a posição de zagueiro.

Murillo recebeu oportunidades na seleção brasileira durante a passagem de Dorival Júnior. O zagueiro ficou marcado pela atuação ruim na derrota por 4 a 1 para a Argentina, nas últimas Eliminatórias. O resultado selou o destino do técnico no comando da equipe pentacampeã.

O zagueiro foi negociado pelo Corinthians em 2023 na ocasião por 12 milhões de euros (algo em torno de R$ 64,4 milhões) na cotação da época. Na atual temporada, Murillo entrou em campo em 14 jogos e anotou um gol pelo Nottingham Forest.