Real Madrid e Chelsea têm interesse na contratação de zagueiro convocado por Dorival
Jogador, de 23 anos, atua no futebol inglês
Soteldo vira dúvida no Fluminense para jogo decisivo contra o Vasco na Copa do Brasil
Jogador venezuelano sentiu dores no quadril esquerdo
Musa do Olimpia afirma que prefere ficar solteira e explica: 'Homens mentem muito'
Milva Ortellado tem mais de 138 mil seguidores no Instagram
Fluminense precisará de feito inédito contra o Vasco na Copa do Brasil
Após perder jogo de ida, Tricolor terá de mudar retrospecto negativo contra rival
Arias, ex-Fluminense, ajudou o Vasco a contratar Andrés Gómez
Colombiano participou dos dois gols na vitória sobre o Tricolor das Laranjeiras
Técnico vê duelo contra o Flamengo como o maior da história do Pyramids
Equipe do Egito disputa com o Rubro-Negro uma vaga na final do Intercontinental
