Gramado do Estádio Nilton Santos, do Botafogo, é artificial - Divulgação / Botafogo

Gramado do Estádio Nilton Santos, do Botafogo, é artificialDivulgação / Botafogo

Publicado 12/12/2025 09:30

Rio - A discussão sobre gramado sintético no futebol brasileiro ganhou um novo capítulo. Durante reunião do Conselho Técnico, nesta última quinta-feira (11), no Rio de Janeiro, dirigentes de clubes da Séria A pediram à CBF que vete a homologação de novos pisos artificiais até que haja um estudo e decisão sobre o tema.

Atualmente, a maioria dos dirigentes dos clubes brasileiros são contrários à utilização do gramado sintético. Eles cobram um estudo e que opinião dos atletas tenha peso sobre o tema. Em fevereiro, um grupo de jogadores que incluiu Neymar, Thiago Silva, Gabigol e Philippe Coutinho, se manifestou contra o piso.

A CBF, por sua vez, deve retomar a discussão sobre o tema em fevereiro ou março, quando acontecerá um novo encontro do Conselho Técnico. A entidade acredita que, até lá, nenhuma equipe deve solicitar mudanças em seu estádio.