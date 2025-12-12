Marquinhos é um dos principais jogadores do PSGFranck Fife / AFP

Técnico do PSG, Luis Enrique pode ganhar mais um desfalque para a final da Copa Intercontinental: Marquinhos. Capitão da equipe, o brasileiro sofreu uma lesão no quadril e virou dúvida para a decisão do torneio internacional, contra Flamengo ou Pyramids (Egito).
"Não há motivo para preocupação, mas não sei se estará disponível. Perder o Marquinhos é uma pena, é um jogador muito importante para o funcionamento do nosso esquema", declarou o comandante.
Além do zagueiro, Ousmane Dembélé tem chance de ficar fora. Com virose, o atacante não esteve disponível para encarar o Athletic Bilbao, pela Liga dos Campeões, na última quarta-feira (10). E Hakimi, com uma entorse no torzonelo esquerdo, não terá condições de entrar em campo.
Beraldo e Chevalier, que estavam machucados, voltaram aos relacionados para enfrentar o Metz, neste sábado (13), pelo Campeonato Francês. Assim, tendem a estar disponíveis para atuar diante de Flamengo ou Pyramids, quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), pela final da Copa Intercontinental.