Zico no jogo das estrelasFotos: Divulgação JDE
A compra dos ingressos deve ser feita pelo site oficial de vendas: jogodasestrelas.futebolcard.com. O torcedor precisa criar login e senha, escolher o setor desejado e respeitar o limite de até cinco entradas por usuário.
Para concluir a aquisição, é obrigatório o registro da biometria facial, realizado no endereço: https://www.jogodasestrelas.bepass.com.br. Quem já cadastrou a biometria no próprio Jogo das Estrelas de 2024 ou em partidas de Flamengo, Vasco ou Botafogo no Maracanã ou no Nilton Santos não precisa refazer o procedimento.
Os ingressos custam R$ 50 nos setores Sul e Norte (R$ 25 a meia-entrada). O Leste sai por R$ 80 (R$ 40 a meia), e o Oeste inferior, por R$ 100 (R$ 50 a meia). As gratuidades serão disponibilizadas a partir do dia 21, às 10h. Caso o sistema solicite apresentação de documentos, o atendimento será feito na bilheteria 2 do Maracanã nos dias 23 e 26, das 10h às 17h.
No dia do evento, os portões serão abertos às 14h. O Jogo dos Artistas está previsto para as 16h, e o duelo principal começa às 18h30. A lista de participantes ainda será divulgada.
