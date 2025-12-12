Zico no jogo das estrelas - Fotos: Divulgação JDE

Publicado 12/12/2025 19:35

Rio - A 21ª edição do Jogo das Estrelas, marcada para o dia 27 no Maracanã, terá ingressos vendidos exclusivamente com acesso por biometria facial, conforme determinação vigente para eventos no estádio. A partida beneficente organizada por Zico integra o Guia Oficial e o Roteiro Turístico do Rio de Janeiro, o que deve ampliar o fluxo de público.

A compra dos ingressos deve ser feita pelo site oficial de vendas:



Para concluir a aquisição, é obrigatório o registro da biometria facial, realizado no endereço: A compra dos ingressos deve ser feita pelo site oficial de vendas: jogodasestrelas.futebolcard.com . O torcedor precisa criar login e senha, escolher o setor desejado e respeitar o limite de até cinco entradas por usuário.Para concluir a aquisição, é obrigatório o registro da biometria facial, realizado no endereço: https://www.jogodasestrelas.bepass.com.br . Quem já cadastrou a biometria no próprio Jogo das Estrelas de 2024 ou em partidas de Flamengo, Vasco ou Botafogo no Maracanã ou no Nilton Santos não precisa refazer o procedimento.