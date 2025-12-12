Tiquinho Soares em campo pelo SantosRaul Baretta/ Santos FC
Para contratar Gabigol, Santos tenta negociar ex-Botatogo mas tem dificuldade
Tiquinho Soares, de 34 anos, recebe salário considerado elevado
Carrascal celebra classificação para final e vê Flamengo 'confiante' no Intercontinental
Rubro-Negro derrotou o Pyramids por 2 a 0 no Catar
Zagueiros decidem, Flamengo bate egípcios e vai encarar o PSG na final do Intercontinental
Decisão no Catar irá acontecer nesta quarta-feira, às 14h (de Brasília)
Salah retorna com assistência e Liverpool bate o Brighton no Campeonato Inglês
Egípcio entrou no primeiro tempo e foi decisivo para os Reds
Com Estêvão no banco, Chelsea derrota o Everton e encerra jejum no Inglês
João Pedro foi titular em vitória da equipe londrina
Visita de Messi à Índia começa com tumulto em estádio e prisão de organizador
Torcedores se irritam por não verem craque em campo
Assediado por clubes do exterior, Paulo Henrique rechaça deixar o Vasco: 'Estou muito feliz'
Jogador, de 29 anos, tem contrato até o fim de 2028
