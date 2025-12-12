Tiquinho Soares em campo pelo Santos - Raul Baretta/ Santos FC

Publicado 12/12/2025 20:20 | Atualizado 13/12/2025 16:18

Rio - Em busca de viabilidade financeira para contratar Gabigol, o Santos deseja negociar o atacante Tiquinho Soares, de 34 anos. De acordo com informações do portal "UOL", o Peixe tem tido dificuldades porque o alto custo do centroavante tem afastado o interesse de outros clubes.

O ex-atacante do Botafogo recebe algo em torno de R$ 1,5 milhão. O clube paulista cogita, inclusive, emprestar Tiquinho Soares, custeando metade dos seus vencimentos. O contrato dele com o Peixe vai até o fim de 2027.

Depois de duas temporadas e meia pelo Botafogo, Tiquinho chegou ao Santos no começo do ano. Ele entrou em campo em 40 partidas, anotou sete gols e deu quatro assistências pelo Peixe.

O desejo do clube paulista é ter alguma viabilidade financeira para poder custear o salário de Gabigol. O atacante, de 29 anos, recebe algo em torno de R$ 2 milhões no Cruzeiro.