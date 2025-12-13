Fiston Mayele, artilheiro doReprodução/ Instagram
No clube egípcio, Mayele se consolidou como principal atleta do elenco. Em 103 jogos com a camisa do time egípcio, ele tem 49 gols e oito assistências. Na temporada 2025/2026, o atacante soma nove gols e uma assistência em 21 jogos.
Com um faro de gol apurado, ele ajudou o Pyramids a conquistar quatro títulos em dois anos: a Copa do Egito na temporada 2023/2024, a Liga dos Campeões da África, a Supercopa da África e a Copa África-Ásia-Pacífico, troféu dado pela Fifa pela vitória nas quartas de final da Copa Intercontinental - em setembro, ele anotou os três gols na vitória por 3 a 1 sobre o Al-Ahli, da Arábia Saudita.
O destaque no Pyramids rendeu a Mayele a convocação para a disputa da Copa Africana de Nações, no Marrocos, que começa a ser disputada a partir do próximo dia 21. Além disso, o atacante também fez parte do grupo que classificou o país para a repescagem mundial da Copa do Mundo de 2026. Pela seleção congolesa, ele marcou 5 gols em 35 jogos.
O Pyramids de Mayele tentará surpreender o Flamengo neste sábado, às 14h (horário de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali, no Catar, pela Challenge Cup. O vencedor do confronto enfrenta o Paris Saint-Germain na próxima quarta-feira, 17, valendo o título da Copa Intercontinental deste ano.
