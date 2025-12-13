Fiston Mayele, artilheiro do - Reprodução/ Instagram

Publicado 13/12/2025 13:59

Rio- Com quase 50 gols em três temporadas, o atacante Fiston Mayele, de 31 anos, é um dos grandes destaques do Pyramids, do Egito, adversário do Flamengo neste sábado, 13, na Challenge Cup, espécie de semifinal da Copa Intercontinental.

A qualidade do jogador da República Democrática do Congo chegou a ser ressaltada pelo técnico Filipe Luís em entrevista coletiva às vésperas da partida. "Mayele foi o jogador determinante no jogo contra o Al-Ahli, talvez seja o jogador mais determinante do Pyramids", disse o comandante do Flamengo.

O jogador começou a carreira no futebol aos 25 anos, no AS Vita Club, um dos maiores times da República Democrática do Congo. Depois de uma passagem de destaque no Young Africans, da Tanzânia, ele despertou interesse do Pyramids, que o contratou em 2023.



No clube egípcio, Mayele se consolidou como principal atleta do elenco. Em 103 jogos com a camisa do time egípcio, ele tem 49 gols e oito assistências. Na temporada 2025/2026, o atacante soma nove gols e uma assistência em 21 jogos.



Com um faro de gol apurado, ele ajudou o Pyramids a conquistar quatro títulos em dois anos: a Copa do Egito na temporada 2023/2024, a Liga dos Campeões da África, a Supercopa da África e a Copa África-Ásia-Pacífico, troféu dado pela Fifa pela vitória nas quartas de final da Copa Intercontinental - em setembro, ele anotou os três gols na vitória por 3 a 1 sobre o Al-Ahli, da Arábia Saudita.



O destaque no Pyramids rendeu a Mayele a convocação para a disputa da Copa Africana de Nações, no Marrocos, que começa a ser disputada a partir do próximo dia 21. Além disso, o atacante também fez parte do grupo que classificou o país para a repescagem mundial da Copa do Mundo de 2026. Pela seleção congolesa, ele marcou 5 gols em 35 jogos.



O Pyramids de Mayele tentará surpreender o Flamengo neste sábado, às 14h (horário de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali, no Catar, pela Challenge Cup. O vencedor do confronto enfrenta o Paris Saint-Germain na próxima quarta-feira, 17, valendo o título da Copa Intercontinental deste ano.